Belinda reacciona a los rumores de un supuesto romance

Lo que ocurre en la vida sentimental de Belinda es de gran interés para sus fanáticos, sobre todo después de su mediática ruptura con Christian Nodal. Desde entonces, ha tratado de ser muy hermética con este aspecto de su vida personal, aunque siempre directa al responder cuando se trata de hacer frente a algún rumor. Esta vez, la cantante puso fin a la incertidumbre al ser cuestionada sobre las versiones que afirman mantiene un romance con Gonzalo Hevia Baillères, heredero de una importante cadena de tiendas departamentales, luego de que en días pasados ambos coincidieran en la inauguración de un centro comercial.

Belinda concedió una entrevista al programa televisivo Ventaneando, espacio en el que dejó claro que por ahora no se encuentra enamorada, aunque sí rodeada de personas con las que mantiene lazos de amistad y que incluso colaboran con ella. “Tengo muchos amigos, de hecho también Rasec, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí justo (no es mi novio) …”, dijo durante su charla con la emisión, pidiendo incluso de manera simpática que los camarógrafos dirigieran la toma hacia donde se encontraba la persona a la que se refería. Recordemos que desde su ruptura, la intérprete ha sido muy directa al compartir sus opiniones, por lo que en esta ocasión tampoco fue la excepción.

Para ser enfática ante la pregunta de su supuesta relación con el heredero, dejó claro que solo existe una amistad. “Siempre, con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos así es, pero bueno…”, dijo en otro instante de la conversación. Por ahora, Belinda se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, aunque muy pendiente de mantener alejados del foco público determinados aspectos de su vida privada. “Yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública, yo prefiero mantenerlo así, es lo mejor, lo más sano y la salud mental, emocional es básica y en este momento estoy así muy bien…”, expresó con toda sinceridad, refiriéndose al bienestar que trae consigo proceder de esta manera.

Tras la ruptura, Belinda reflexiona

En la montaña rusa de emociones que ha experimentado Belinda, la estrella pop ha podido hacerse de valiosos aprendizajes, mismos que hoy le sirven para continuar y dar marcha a sus proyectos. De hecho, meses atrás, y sin hacer mención directa a los sucesos de su etapa de noviazgo con Nodal, dijo: “Pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer…”, expresó en una plática con Los 40 Principales durante su paso por España. “En este caso yo me desvié un poco pero el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo, para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu misión. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes…”, afirmó.

A raíz de los vuelcos de su vida, Belinda también tiene otra idea de lo que implica para ella ser mujer, dando prioridad a otras circunstancias como lo es su carrera profesional y su familia. “Cuando eres pequeñita a lo mejor tienes como ese sueño de toda mujer, pues de repente quieres, no sé, darle prioridad a ciertas cosas que no. Lo más importante es esto para mí y en este momento lo tengo más claro que nunca…”, explicó en esa reveladora plática en la que dejó ver su madurez.

