Maky revela que finalmente ella y Juan Soler firmaron su convenio de divorcio

Como buenos amigos, Maky y Juan Soler asumen su actual circunstancia, inspirados por la paternidad que comparten y con el claro objetivo de brindar un entorno de armonía a sus dos hijas, Mía y Azul. A cuatro años de que hicieran oficial su separación, los actores también han podido dar un paso importante, pues finalmente pudieron oficializar su divorcio, un proceso que se prolongó por razones muy específicas y de las que habló con sinceridad la actriz y presentadora argentina durante una entrevista concedida a ¡HOLA! TV. De esta manera, tanto ella como su ex pasan la página de un capítulo que quedaba pendiente, todo bajo buenos términos y teniendo presente que siempre serán familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la apertura que la caracteriza, Maky reveló cómo se dio esta situación, pues aunque el tema del divorcio ya estaba tratado había un aspecto que faltaba definir. “Juan y yo teníamos firmado el divorcio. Lo logramos hace poquito, el convenio…”. Al respecto, la guapa conductora ahondó en la razón por la que todo se alargó durante este periodo, sin poder finiquitar su situación legal como matrimonio. “Es como que tú dices: ‘No importa, luego firmo, luego me divorcio, luego veo lo del convenio, luego veo cómo queda, qué me deja él, qué me quedo yo’. Como que siempre vas postergando…”, explicó sincera, confirmando así la conclusión de este proceso que han mantenido bajo estricta reserva.

Luego de poner orden en ese sentido, Maky puede sentirse más tranquila, así lo admite la argentina, quien reconoce la importancia de cerrar ciclos para continuar enfocada en otros planes, algo que hoy, de cierta manera, también le permite sentirse más libre. “Eso energéticamente, si llega alguien a tu vida, es como que no. Aunque él tuvo pareja y todo yo no me sentía como con la libertad de (tenerla), como yo no había firmado, como no había arreglado las cosas con él siempre era como que: ‘No quiero que se enoje, igual y si tengo novio, no le digo a nadie'. Eso en cierta forma es un freno que fue muy importante…”, dijo.

VER GALERÍA

Maky y lo que implica estar en soledad

La separación fue para Maky un proceso que le permitió vivir la introspección. El camino recorrido hasta ahora, así como los valiosos aprendizajes, hicieron así de su 2022 uno de los más especiales, según contó en una reciente entrevista concedida a La Hora ¡HOLA!. “Fue un año maravilloso, de mucho crecimiento personal. Porque como sabes, uno se divorcia o cambia su estilo de vida o lo que sea, pero es un proceso de adaptación a todo, de aceptación de reconocerse, de reencontrase y también el estar en soledad, el no estar en pareja hace que no te puedas distraer en otras personas mas que en trabajarte a ti misma y este fue un año maravilloso para mí en ese sentido…”, confesó.

Entre otras cosas, Maky explicó que la estabilidad profesional es otro de los aspectos que rigen su vida, feliz de haber vuelto a México para retomar su actividad en Televisa, la empresa en la que hace varios años tuvo la oportunidad de emprender su sueño frente a las cámaras. “Fue un regreso a México muy iluminado porque regresé a Televisa que es donde empezó mi carrera, llegué ahí a los 21 años… Fue un año muy emotivo, muy lindo y muy productivo, un año como de regresar un poco al pasado…”, explicó, para luego reconocer parte de la experiencia que vivió al reflexionar sobre los acontecimientos que la marcaron durante los últimos años. “A veces uno tiene que hacer un mea culpa y decir: ‘Me pasó esto porque yo tengo que cambiar en ciertas cosas para seguir creciendo, para estar mejor’. Y eso es lo que me pasó este año, logré responsabilizarme de un montón de situaciones y salir adelante y estar como más liviana…”, dijo.

VER GALERÍA