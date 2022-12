La respuesta de Messi ante la situación con el Canelo Álvarez

El sueño de Qatar ha terminado para la Selección Mexicana, tras un sufridísimo partido en el que parecía que se podía lograr la hazaña, las ilusiones se terminaron con un 2 a 1 frente a Arabia Saudita. Y si lo que se vivió en la cancha dio mucho de qué hablar, a lo largo de los tres únicos partidos que jugamos en este Mundial, lo extrafutbol también acaparó los titulares. Curiosamente, el Canelo Álvarez, orgullo del deporte nacional, se vio involucrado en una polémica después de que reaccionara a través de redes sociales a un video que surgió tras el partido contra Argentina. Después de algunos días de comentarios en redes sociales, el pugilista hizo gala de su humildad, pidiendo una disculpa por sus palabras y dejando atrás el comentado capítulo. Pero quien faltaba por responder ha aparecido, Lionel Messi se tomó el tiempo para abordar la polémica, dejando claro que comprende lo que sucedió y dando vuelta a la página a lo sucedido.

Al ser cuestionado al respecto, el astro argentino respondió a las afueras del vestido en declaraciones retomadas por TyC Sport: “Sí la verdad que…Bueno, igual vi que él salió…pero creo que no, fue un malentendido que, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no hay más. Y es más, no tengo ni que pedir perdón, porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada”.

La disculpa del Canelo

En una situación que se dio a través de redes sociales, el Canelo usó el mismo medio para compartir su disculpa en sus historias de Instagram. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió tras unos días de reflexión sobre lo sucedido.

Todo surgió después del partido México vs. Argentina, cuando se compartió un video de Messi en el vestidor con el resto del equipo. Como suele suceder en estos momentos fuera de la cancha, los jugadores parecían más relajados y entre las cosas que había en el piso se alcanzaba a ver una playera de México, la cual en algún momento, aparentemente Lionel movió apenas unos centímetros con el pie. Tras ver el video, el Canelo tomó sus redes advirtiendo: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, frase que se volvió viral, con el Chicharito y el Kun Agüero retomando en una de sus transmisiones en vivo.

En medio de estos días de tensa calma, el Canelo fue entrevistado por Sale el Sol, en donde explicó el por qué de su reacción: “El contexto es ese, los aficionados pueden hacer lo que quieran y no pasa nada, pero uno que es un ejemplo para una nación, para muchos niños, para mucha gente, hacer ese tipo de cosas no", dijo el deportista. "Porque tenemos que poner el ejemplo, desde que está la playera en el suelo, ya desde ahí es una falta de respeto... Yo, Saúl Álvarez, que represento un país, una nación, yo agarrar, por decir una bandera y pisotearla, estamos dando un ejemplo malo”.

En un giro simpático de la situación, unos fanáticos del futbol crearon un sitio web en el que se podía determinar la distancia al momento de Messi y el Canelo con el fin de que ‘no se encontraran’. Aunque de primer momento, el pugilista parecía completamente convencido de su postura, a la distancia y con la cabeza fría quedó claro que toda había sido un malentendido y ambos atletas han dejado atrás la situación.

