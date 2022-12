La disculpa del Canelo a Messi

Sin duda alguna, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los aficionados más apasionados que tiene la Selección Mexicana. Algo que quedó en claro tras el partido que el equipo nacional jugó en contra de Argentina la semana pasada, en el marco del Mundial de Qatar 2022, pues tras la derrota del seleccionado tricolor, el boxeador lanzó uno que otro mensaje en contra del capitán del equipo sudamericano, Lionel Messi, además de que sostuvo un fuerte intercambio de mensajes con el periodista deportivo David Faitelson. Sin embargo, las declaraciones que hizo en contra del astro argentino fueron las que resonaron en todo el mundo, dividiendo opiniones. Consciente del revuelo que causaron sus declaraciones, el tapatío ha reflexionado al respecto, por lo que a través de sus redes sociales se ha disculpado de forma pública con Messi y con todo Argentina, mostrándose arrepentido ante su conducta.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el pugilista mexicano compartió un pequeño comunicado, en el que se refirió directamente al futbolista argentino y a la afición de ese país, una oportunidad en la que admitió haber aprendido la lección de toda esta mala experiencia. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, expresó el talentoso boxeador, cerrando así este capítulo de su afición y dejando atrás todo el revuelo mediático que causaron sus palabras.

Todo este revuelo comenzó luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se podía ver a Messi y a toda la Selección argentina celebrar su triunfo sobre México en los vestidores, en donde se podían apreciar varias camisetas del equipo albiceleste en el suelo, entre ellas una que aparentemente era de la Selección Mexicana. Sin embargo, en el clip pareciera que Lionel mueve la playera de México con uno de sus pies sin querer, lo que a muchos aficionados no les pareció correcto, por lo que no dudó en expresar su sentir a través de Twitter. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, escribió el ‘Canelo’ en un tuit que de inmediato se volvió viral. El deportista mexicano volvió a esta red social lanzando un contundente mensaje a ‘La Pulga’, como es conocido el futbolista por su afición. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, agregó el deportista sin entrar en mayores detalles y solo agregando unos emojis de puños cerrado, una carita de enojo y una llama.

El ‘Canelo’ explica el porqué de su reacción

En una llamada que sostuvo con el programa Sale el Sol, el ‘Canelo’ Álvarez quiso exponer las razones por las que se mostró sumamente enojado con Messi al ver el mencionado video que se hizo viral. "El contexto es ese, los aficionados pueden hacer lo que quieran y no pasa nada, pero uno que es un ejemplo para una nación, para muchos niños, para mucha gente, hacer ese tipo de cosas no", dijo el deportista. "Porque tenemos que poner el ejemplo, desde que está la playera en el suelo, ya desde ahí es una falta de respeto... Yo, Saúl Álvarez, que represento un país, una nación, yo agarrar, por decir una bandera y pisotearla, estamos dando un ejemplo malo”, agregó el boxeador, dejando en claro que haría lo que fuera por defender el honor de su país.

