Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera presumen su primer arbolito de Navidad como esposos

Será el 2022 uno de los más especiales para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera. En el transcurso de los meses celebraron triunfos profesionales y personales, como la realización de su soñada boda y el inicio de una vida en matrimonio. La fortaleza también estuvo de su lado en todo momento, pues en medio de las alegrías la pareja atravesó por un duro episodio al confirmarse la partida del padre de Carlos, esto a finales de agosto. Pero más allá de lo agridulce que pudo haber sido su tránsito por este periodo, ambos están dispuestos a despedir el año con la actitud más positiva, preparados para recibir un nuevo ciclo en compañía de sus respectivas familias y demás seres queridos. Qué mejor manera de hacerlo que colocando su primer árbol de Navidad en casa, según los vistazos que compartió la guapa conductora de televisión, enteramente motivada por el grato capítulo que escribe de la mano de su esposo.

Tan cercana como siempre con sus fanáticos en redes sociales, Cynthia mostró entusiasmada la puesta en marcha de la decoración navideña en su hogar. Lo más importante, el arbolito, fue colocado tomando en cuenta hasta el más mínimo detalle, según se aprecia en el clip de tan solo algunos segundos que de inmediato acaparó la atención de sus fanáticos. En las imágenes se puede ver un hermoso abeto escarchado con enormes esferas rojas y algunas estrellas del mismo color. Para darle un toque único a su primer árbol en casa, también integraron un conjunto de simpáticas figuras blancas, entre las que destacan osos de nieve, conejos y ardillas. “¡Navidad!”, escribió Rodríguez al pie de su publicación, la cual musicalizó con el clásico interpretado por Mariah Carey, All I Want For Christmas is You.

La reacción de los seguidores de Cynthia fue inmediata, pero no pudo faltar el “me gusta” de Carlos Rivera, quien se encuentra pleno por este instante de estabilidad en su vida. Recordemos que el cantante declaró meses atrás sentirse muy enamorado e ilusionado por esta nueva etapa, en la que sus satisfacciones profesionales se conjugan con los éxitos profesionales; conquistando el mundo con su música y triunfando en cada uno de los escenarios en los que suele presentarse. “Es un año con emociones extremas, literalmente, pero agradecido con Dios sobre todo porque creo que me ha dado muchas bendiciones y he podido disfrutar de planes que he tenido durante muchos años, que se cumplieron que pude celebrarlo con mi papá, muchas cosas…”, dijo en entrevista con los medios de comunicación el pasado mes de octubre.

¿Cómo celebrarán las fiestas decembrinas?

En la charla que Rivera compartió con la prensa durante el Palenque Fiestas de Octubre dio detalles de cómo piensan celebrar su primera Navidad y Año Nuevo tras haberse convertido en esposos, una de las mayores ilusiones de los enamorados por la oportunidad que tendrán de poder reunirse con sus seres queridos. “Nos toca a veces ir con mi mamá o ahora con mi otra familia, pero nos gusta estar en familia. Me gusta cocinar…”, reveló el cantante de lo más sonriente, sin olvidar recordar que en ocasiones anteriores también se involucró en la preparación de algunos platillos para las fiestas.

Su proyecto de formar familia

Mientras Carlos y Cynthia despiden el 2022, también tienen en lista cumplir con algunos proyectos futuros, especialmente en el plano personal, pues ambos han confesado sus fervientes deseos por formar una familia. “Ojalá que pronto, Dios quiera que nos ayude… estamos en ello”, dijo Rivera anteriormente sin dar más detalle. Semanas después, Cynthia declaró: “Yo también (quiero un bebé), créeme que estamos trabajando en eso…”, confesó, por lo que sus fans permanecerán muy pendientes de lo que ocurra próximamente.

