El Potrillo y los Fernández celebran los 25 años de las gemelas Camila y América

Este 30 de noviembre es un día muy especial en la familia Fernández debido a que se celebra el cumpleaños de las gemelas, Camila y América, las hijas que Alejandro procreó con su primera esposa, América Guinart. A través de redes sociales, desde las primeras horas de este miércoles, varios miembros del clan dedicaron cariñosas felicitaciones a las cumpleañeras, desde El Potrillo hasta su novia Karla Laveaga, no perdieron la oportunidad de expresarle su amor a las jóvenes que celebran sus 25 años de edad. Por su parte, las festejadas también utilizaron su cuenta de Instagram para compartir los lindos mensajes que han recibido por parte de sus seres queridos.

Uno de los primeros en felicitar a las cumpleañeras fue su papá, Alejandro Fernández, quien con un álbum de fotos del recuerdo, les dedicó unas líneas en la que expresó la emoción que le provocó la llegada de sus gemelas a su vida: “Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y a ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida. No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas que son. ¡Las amo con todo mi corazón América y Camila!”, se lee en el feed del cantante eligió entrañables imágenes al lado de sus hijas, como una en la que aparece él cargándolas, cuando eran apenas unas bebés.

Esta especial publicación de Alejandro Fernández provocó la reacción de sus hijos quienes le agradecieron por sus palabras. Camila, quien hace un año lo hizo debutar en su papel de abuelo con la llegada de Cayetana, le escribió: “Te amodoro pa. Qué hermoso eres, gracias por ser nuestro papá, qué bendición tenerte”. La también cantante es muy cercana a su papá, sobre todo ahora que procura que su pequeña hija tenga entrañables memorias al lado de su famoso abuelo. Por su parte, América, quien reside en California, comentó en la publicación de El Potrillo: “Te amo. Gracias por estar siempre Changarru. Eres el mejor papá del mundo”.

Además de la felicitación de su papá, las gemelas recibieron un lindo mensaje de su hermanita menor, Valentina quien, con una imagen de las tres, escribió: “¡25 las amo!”. Por otra parte, Alexia Hernández, esposa de Álex Fernández, también usó su cuenta para enviarle una felicitación a Camila con quien tiene una relación, más que de cuñadas, de amigas, para este especial gesto, la tapatía eligió una foto de la cantante cargando a su pequeña sobrina Mía: “Muchas felicidades amiga!”, se lee en sus historias. Siguiendo los pasos del clan, Karla Laveaga, novia de El Potrillo: “¡Feliz cumpleaños, las amo!”, escribió sobre una foto de las gemelas con quien tiene una gran relación como con el resto de los hijos de su novio.

El agradecimiento de las cumpleañeras

Felices por llegar a este cumpleaños llenas del amor de su familia, las cumpleañeras tomaron sus redes para agradecer por todas las muestras de cariño. Por su parte, Camila Fernández compartió un lindo video en el que, a través de imágenes, hizo un recuento de sus 25 años, la cantante incluyó varias instantáneas, desde su infancia, hasta ahora que ha formado una linda familia al lado de Francisco Barba, papá de su hija Cayetana: “Agradecida por estos 25 años”, escribió. América, quien viajó a nuestro país para celebrar en familia, le respondió a su gemela: “Te amo”. Mientras que Camila trabaja fuerte para hacerse de un lugar en el mundo de la música, América estudia moda en el extranjero, pues su sueño es convertirse en una reconocida diseñadora.