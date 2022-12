El Güero Castro confirma que Azela Robinson ha sustituido Rebecca Jones en su telenovela

Luego de que se diera a conocer que Rebecca Jones había dejado el hospital y se encontraba en recuperación en su casa, luego de haber estado delicada de salud debido a una neumonía, se esperaba que la actriz retomara las grabaciones de la telenovela Cabo en la que se encontraba trabajando hasta antes de su hospitalización. Sin embargo, finalmente se ha dado a conocer que la intérprete no regresará a la telenovela, pues según reporta la producción, por el momento se encuentra enfocada en su recuperación, por lo que incluso ya se ha confirmado que será la actriz Azela Robinson quien sustituya a la actriz en la telenovela.

Así lo ha confirmado José Alberto 'El Güero' Castro, productor de la telenovela, quien en una entrevista con Las Estrellas habló de los cambios que han tenido que hacer al interior de la producción para resolver la ausencia de Rebecca, lamentando el hecho de la que la actriz no haya podido continuar con el proyecto, deseándole una pronta recuperación. “La historia requiere a 'Lucía' presente, a esta madre que está peleando en este confrontamiento de hermanos”, comentó el productor, quien en todo momento dejó en claro que lo más importante en estos momentos es la recuperación de Jones. “Afortunadamente ella va mejorando cada día más, pero sí es importante, sobre todo en esta etapa donde vamos a estar trabajando en las locaciones, fuera de la ciudad, que ella pueda dedicarle tiempo a su salud”, comentó.

Finalmente, ‘El Güero’ Castro detalló que la decisión se tomó en común acuerdo, y que incluso fue la misma actriz quien tomó la iniciativa de dar un paso atrás. “Fue una decisión difícil, para mí fue encantador trabajar con ella, es la primera vez que trabajaba con ella, encontrar una actriz con la calidad que ella tiene fue maravilloso. Pero la producción más importante es la vida de uno”, comentó la intérprete. “Es un momento delicado en el que nuestra situación de estar de tres semanas en la parte de Los Cabos y La Paz, eso hace muy complicado poder seguir con ella. Obviamente, lo platiqué con ella, me dijo 'Güerito, me da mucha pena, pero creo que seguir en el barco sería complicado para los dos y me da miedo no cumplir'”, añadió.

Cabe destacar que, a pesar de haber dejado la telenovela, Rebecca Jones ha continuado haciéndole promoción a través de sus redes sociales, invitando a su público a no perdérsela. De hecho, hace unas horas la intérprete también compartió una fotografía en la que se le puede ver caracterizada de Lucía, su personaje, a través de su perfil de Instagram, una publicación en la que ha recibido todo el apoyo de sus fans.

Azela ya comenzó con las grabaciones

En un reciente encuentro con la prensa, Matías Novoa, protagonista de Cabo, detalló que Azela Robinson ya se ha unido a la producción y que de hecho ya ha tenido la oportunidad de grabar sus escenas al lado de ella. “Ya he tenido escenas con ella, la hemos tratado muy bien, con los brazos abiertos… Se ha sentido muy bien, así que ahí la estamos apoyando”, comentó el guapo intérprete. En ese mismo sentido, Matías reconoció que aunque no ha sido fácil tener que decirle adió a Rebecca, entienden que cuando se trata de salud, no hay nada más importante. “No es grato tampoco decirle adiós a una compañera que estaba con nosotros arriba del barco y por cosas de salud, creo que lo más importante también en eso, que ella se recupere y se tomó la decisión de que no regresara”, señaló. El actor habló de cómo ha sido su experiencia a la hora de trabajar con Azela, quien interpreta a su mamá dentro de la ficción, dejando en claro la admiración que tiene por ella, a pesar de que es la primera vez que trabaja a su lado. “Ya rompimos el hielo y ya estamos trabajando súper bien. Tiene mucha personalidad, tiene una energía fuerte, pero es súper linda, yo agradezco estar con estos compañeros porque aprendes mucho de ellos y estoy en eso”, concluyó.

