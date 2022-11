Dayanara Torres confiesa que conserva el vestido de novia de su boda con Marc Anthony La ex Miss Universo reveló por qué razón decidió conservar el exclusivo diseño a dos décadas de ese día que cambió su vida para siempre

Lejos de los motivos por los cuales Dayanara Torres y Marc Anthony pusieron punto final a su relación sentimental, la exreina de belleza prefiere conservar los gratos recuerdos de aquella etapa de su vida junto al intérprete de salsa. De hecho, fue dos décadas atrás que celebraron su espectacular boda en Puerto Rico, la cual acaparó la atención mediática no solo por tratarse del enlace de dos de las figuras más reconocidas del momento, sino también por lo espectacular que lució Dayanara convertida en novia. Ese día ella caminó hacia el altar con un vestido blanco que portó orgullosa, una valiosa prenda cuyo valor sentimental es tan importante, que aun pasado el tiempo lo conserva entre sus más preciados tesoros.

Como pocas veces, Dayanara se refirió al día de su boda con Marc, específicamente al ser cuestionada por su vestido, el cual llamó la atención entre los seguidores de la expareja, que quedó oficialmente divorciada en 2004. La también modelo y actriz fue invitada especial del programa televisivo El Gordo y la Flaca, espacio en el que su anfitrión, Raúl de Molina, no pudo ocultar su curiosidad al preguntarle qué había ocurrido con la prenda. “Lo tengo guardado como herméticamente, no se puede ni tocar. Si lo vas a tocar te tienes que poner como que guantes para que los aceites no lo dañen…”, dijo durante la charla en la que se dejó ver guapísima y sonriente al recordar ese episodio de su historia personal.

La ex Miss Universo 1993 confesó que para el enlace usó solo un diseño, ahondando en algunos detalles sobre la confección y la creación de la valiosa prenda, la cual dice fue creada exclusivamente para ella. “Un solo vestido (usé). Me lo hizo Reem Acra, la diseñadora, y era hermoso y el velo era una cantidad de pies y pies de velo…”, recordó en otro instante de la plática que discurrió con humor cuando el presentador quiso saber si estaría dispuesta a volver a celebrar un enlace con ese mismo vestido. “¡Claro que no!”, respondió ella entre risas, para luego explicar la razón por la que lo conserva. “Eso uno lo guarda por memorias y también por una niña o mi sobrina o la novia de alguno de mis hijos, yo guardé el mío por eso…”.

Sus hijos ya conviven con la prometida de Marc

Junto a Marc Anthony, Dayanara Torres hizo realidad su sueño de convertirse en mamá de dos; Ryan y Christian, quienes hoy son unos jóvenes que además disfrutan de la buena convivencia que existe entre sus padres. De hecho, los hijos de la expareja fueron captados el pasado fin de semana en un show que el salsero ofreció en Puerto Rico, al cual asistieron acompañados de sus respectivas novias. Lo que llamó la atención fue que al evento musical también asistió la prometida del intérprete, Nadia Ferreira, quien permaneció junto a ellos en primera fila presenciando la actuación. Algunas fotografías de este encuentro comenzaron a circular, dejando ver así la grata convivencia que mantienen.

Esta situación coincide con lo dicho anteriormente por Dayanara, quien reaccionó al compromiso de su ex de la manera más positiva. “Siempre le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos…”, confesó durante su participación en el programa La Mesa Caliente al tocar el tema del futuro sentimental de su ex. “Le tengo mucho respeto especialmente por eso, porque mis hijos lo ven y es su padre”, agregó la también empresaria. “Pero siempre le he deseado lo mejor, ahora y para siempre se lo desearé”, reiteró en la conversación, feliz por alimentar día con día la armonía familiar.

