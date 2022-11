'Lo único que quiero de ti es que no seas cínico', Paola Rojas y su firme postura ante la fidelidad

Aunque Paola Rojas siempre ha apostado por la discreción en cuanto a su vida personal, ha encontrado en el programa Netas Divinas el espacio perfecto para compartir sus puntos de vista sobre temas de interés general, a partir de sus propias vivencias o experiencias. Tal y como sucedió durante una emisión reciente del show en el que comparte créditos con compañeras como Natalia Tellez, Galilea Montijo, Daniela Magun y Consuelo Duval, en donde al tocar el tema de la fidelidad y las parejas abiertas, dejó muy clara su postura al respecto, sorprendiendo a sus colegas al revelar que ella estaría dispuesta a abrir su relación bajo ciertas circunstancias y condiciones.

Y es que para la periodista, la fidelidad y la exclusividad son conceptos inalcanzables en la vida real, por lo que ella siempre ha apostado a tener acuerdos con sus parejas, teniendo como única condición el ser discretos en todo momento. “No sé si yo soy más tendiente a los acuerdos tácitos, a que es muy complicado esto de la exclusividad y la monogamia y entonces que sean acuerdos tácitos, como decías tú, prefiero no saber…”, comentó la comunicadora a la hora de fijar una postura sobre la fidelidad.

En ese mismo sentido, Paola ahondó más en el tema, y con toda sinceridad expuso su punto de vista respecto a las relaciones de pareja y sus acuerdos, dejando en claro que para ella siempre será muy importante que su pareja sea discreta en todo momento, siempre y cuando exista un acuerdo previo. “Creo que sí es una elección (abrir la pareja), al menos hablar lo básico, decirle: 'No estoy esperando que seas fiel, estoy esperando que seas discreto, lo único que quiero de ti es que no seas cínico’”, finalizó la intérprete.

En la misma emisión, las presentadoras hablaron de otro tipo de acuerdos a los que se puede llegar una vez que como pareja se ha decidido abrir la relación, algo en lo que Daniela Magun ahondó, señalando que uno de esos acuerdos podría ser con quién sí o con quién no podría relacionarse tu pareja. En ese sentido, Paola intervino con una profunda reflexión. "¿A qué se deberá eso? Dices tu sexto sentido porque a lo mejor algo olfateas, pero no será que también que esas que dices 'Mira, por favor, con quién quieras menos tal', ¿qué proyectas o qué te refleja esa persona de ti como para que te choque tanto la sola idea de verla?".

Dispuesta a hacerla de Cupido

Tras su complicada separación de Luis Roberto Alves ‘Zague’, Paola Rojas ha retomado su vida, sanando cada una de las heridas que le dejó esta dura experiencia, sintiéndose bien consigo misma y con la vida que ha construido tras su separación, en la que sus hijos siempre serán la prioridad. Es por eso que la periodista, pensando en que eventualmente el padre de sus hijos retomará si vida amorosa, ha llegado a pensar en hacerla de Cupido y presentarle a alguien a su ex, pues así se aseguraría que sus hijos estarán en buenas manos en todo momento. "No sé si esto les va a parecer muy descabellado, pero de pronto ya cuando hablas de una expareja y cuando ya no sólo rompiste, sino que sanaste, ya hay la suficiente distancia, la suficiente incluso para desearle el bien y un nuevo comienzo y felicidad, pero además con todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando hay hijos de por medio…”, señaló Paola ante la mirada atenta de sus compañeras. “Digamos que si van a convivir tu descendencia, pues que sea con una persona buena. Y entonces ahí sí, no sé si yo estoy muy loca, pero digo: 'fulanita, que es mi amiga y es tan buena, estaría tan bien”, agregó Paola, generando las risas entre sus compañeras. De hecho, la periodista dijo que ya tiene pensado muy bien a quien podría presentarle al exfubolista, pues dijo conoce muy bien a esta persona que incluso dijo es su vecina. "La conozco muy bien y sé que es una mujer tan bondadosa, 'tú estarías muy bien de segunda administración'", expresó Rojas entre risas, preguntando seriamente a sus compañeras si estaba mal que pensara en eso.

