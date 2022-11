Diego Boneta comparte una tierna postal de su infancia al celebrar su cumpleaños 32

Sin duda alguna, Diego Boneta tiene muchos motivos para celebrar. Y es que el guapo actor no podría estar más feliz con todo lo que ha estado sucediendo a lo largo del último año en su vida en todos los niveles. Y es que mientras disfruta del éxito que le han traído proyectos como El Padre de la Novia y Cupid, en el lado personal las cosas no podrían ir de mejor manera, pues el actor se encuentra muy feliz con la relación que ha formado con Renata Notni, así como con su entorno familiar, en donde las cosas fluyen de la mejore manera, manteniéndose siempre unidos. En medio de ese momento, el actor ha celebrado su cumpleaños número 32, una fecha en la que se ha permitido alejarse de las redes sociales y del ajetreo de la rutina de una estrella de su talla, y así poder festejar rodeado del amor de sus seres queridos y de su círculo más cercano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo hizo saber el protagonista de Luis Miguel, La Serie, quien a través de su perfil de Instagram compartió una linda postal de su infancia, junto a la cual escribió un mensaje en el que pidió a sus fans, amigos y familiares adelantaran sus felicitaciones, pues planeaba mantenerse alejado de las redes durante el día de su cumpleaños. “Mañana es mi cumpleaños y con el propósito de celebrar debidamente me voy a desconectar y estar presente. Así que si quieren mandar un mensaje los leeré todos aquí. ¡Los quiero!”, expresó el también cantante.

Como era de esperarse, los fans del intérprete llenaron su publicación de mensajes de buenos deseos y felicitaciones, llamando la atención en especial la de algunos de sus amigos famosos como Sebastián Yatra, Gloria Estefan, Andy García y, por supuesto, los de sus hermanos, Santiago y Natalia Boneta, quienes no dudaron en dedicarles las palabras más especiales al cumpleañero. “¡Feliz cumple, Diebolito! ¡te quiero mucho!”, expresó el hermano del intérprete entre emojis de corazón, mientras que Natalia comentó: “¡Feliz cumpleaños, Diebo! I love you so so so much!”.

VER GALERÍA

Diego Boneta, su noviazgo con Renata Notni y sus nuevos proyectos

Actualmente, el actor graba el podcast Cupid a lado de Naomi Ackie y Rupert Friend. Se trata de un musical de comedia romántica que narra una historia de amor basada en la mitología griega que tiene como protagonista a Cupido, quien tiene la misión de encontrar al culpable que robó la posición de amor de Afrodita, si no descubre al responsable y devuelve la pócima será enviado a pasar sus días con Ares, el dios de la guerra. Cada semana se estrena un nuevo episodio en Apple Podcasts.

Al igual que su carrera, su noviazgo con Renata Notni va viento en popa. Luego de pasar un verano entero en España, la pareja ha demostrado que están más enamorados y unidos que nunca disfrutando de cada etapa de una relación. “Algo muy padre de nuestra relación es que no hemos forzado nada, no hemos apresurado nada, entonces pasará lo que tenga que pasar”, comentó Boneta a principios de septiembre en una entrevista para el programa Ventaneando.

VER GALERÍA