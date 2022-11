La respuesta de Eugenio Derbez a lo dicho por Guillermo del Toro

Tras confirmar que los Premios Ariel 2023 serán pospuestos debido a la falta de fondos, Guillermo del Toro reaccionó y se comprometió a cubrir los gastos necesarios para la producción de las estatuillas que son entregadas durante la ceremonia. Del mismo modo, el afamado cineasta y ganador del Oscar aprovechó su mensaje para referirse a la producción de cine en México, haciendo mención en su texto a la actividad de Eugenio Derbez y Omar Chaparro en este sector, pidiendo así que se dé mayor impulso al trabajo de otros realizadores que hacen de este tipo de premiaciones una vitrina para la exposición de sus obras fílmicas. Al respecto, Derbez tomó la decisión de pronunciarse, dejando clara su postura y reiterando la buena relación que existe entre él y el tapatío, quien actualmente promociona su reciente filme animado, Pinocchio.

Fue a través del programa televisivo Despierta América que Eugenio puso punto final a la polémica, siendo muy preciso sobre las palabras de Del Toro y la razón por la cual él piensa el director de cine se pronunció de esa manera. “Tengo una muy buena amistad con Del Toro. Lo único que está diciendo es que nos dejen en paz a Omar y a mí; hay otros cineastas que no solo son Derbez y Chaparro…”, dijo el también comediante a través de un mensaje de texto al que se dio lectura en un instante de la emisión. Por supuesto, esta es la primera respuesta que Derbez dio tras la declaración de Del Toro, quien tomó sus redes sociales para expresarse sobre la decisión de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), a penas el pasado 26 de noviembre.

Eugenio además se refirió a Del Toro con respeto, dejando claro que por su lado no existe ningún tipo de molestia ante lo dicho por el director de la película La Forma del Agua, quien se mantiene muy pendiente de lo que ocurre con el ámbito cinematográfico en México, ofreciéndose, en más de una ocasión, a brindar apoyo cuando ha sido necesario. “Conociéndolo, no es una persona que se dedique a hablar mal de nadie, no vale la pena engancharse”, dijo Derbez, quien de la misma manera siempre apuesta por mantener las buenas relaciones con sus compañeros del medio.

En su mensaje, Del Toro hizo énfasis en la importancia de brindar apoyo al cine mexicano y a los realizadores que encuentra en foros como el Premio Ariel una ventana de exposición imprescindible para sus obras. “Hay voces nuevas y fuertes en el cine mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla…”, escribió el tapatío en Twitter, comprometido a entablar un dialogo con las autoridades para dar marcha a la realización de los Premios Ariel.

Eugenio Derbez a tres meses de su accidente

Por ahora, Eugenio Derbez se mantiene enfocado en su recuperación, luego de que tres meses atrás sufriera un accidente que implicó múltiples fracturas en uno de sus brazos. A lo largo de estos días, también ha retomado su actividad en redes sociales, espacio en donde ha contado cómo se encuentra tras la cirugía a la que fue sometido semanas atrás. “Voy muy bien, aprovecho, de una vez para decirle a toda la gente que me pregunta, ¿cómo estoy?, hay gente que piensa que todavía estoy en cama voy muy, muy bien, mejor de lo que yo esperaba, para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien…”, dijo durante una charla en redes sociales con el arquero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa.

