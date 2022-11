JLo sobre la cancelación de su boda con Ben hace 20 años: ‘Honestamente, sentí que me iba a morir’

Hay historias en Hollywood que parecieran salidas de un guion de cine, ese es el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Después de haberse convertido en una de las parejas más famosas del mundo -incluso teniendo el título Bennifer-, la pareja se comprometía en el 2002, sin pensar que nunca llegarían al altar, la relación se terminó y cada uno de ellos seguiría su camino. Jennifer se casaría con Marc Anthony, padre de sus mellizos, después de una separación, mantuvo otro par de largas relaciones e incluso se comprometió con Alex Rodriguez; mientras que Ben se casó con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos. Cuando el compromiso de JLo con Rodriguez terminó, comenzaron los rumores. Jennifer y Ben habían sido vistos juntos y en un remolino de noticias, pronto vivían juntos y se comprometían para casarse de forma sorpresiva, primero en Las Vegas, y después ya de forma más planeada en una de las residencias de la cantante. Es ahora que Jennifer ha querido compartir cómo es que han vivido este reencuentro 20 años después y cómo quiere congelar este momento en su nuevo álbum.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jennifer Lopez responde, ¿por qué decidió adoptar el apellido de Ben Affleck tras su boda?

Jennifer López y su homenaje más romántico a Ben Affleck con una exclusiva joya

Si en el 2002 lanzaba This Is Me…Then, ahora se encuentra en la promoción de This Is Me…Now, una continuación en la que retoma aquellos sentimientos de su primer compromiso con Ben, que ahora se ve cristalizado. “Fue tan doloroso cuando terminamos. Una vez que cancelamos la boda hace 20 años, fue el peor dolor de mi vida. Honestamente sentí como que me iba a morir”, narró la cantante a Zan Lowe en Apple Music 1, “Me lanzó en una espiral por los próximos 18 años en los que simplemente no lo podía lograr. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final más ‘nunca pasaría en Hollywood’”. Jennifer abrió su corazón y dejó claro que lo mucho que se hablaba sobre ellos en su primer compromiso fue parte de lo que acabó con su relación, calificándose como una 'broma colectiva', algo que fue muy complicado.

Sobre este dolor, Jennifer es sincera, “Cuando estoy enamorada es cuando más me inspiro…Para mí el dolor siempre ha sido privado, muy privado, muy como separado de mí, una parte de mí que oculto del mundo, siempre. Porque para mí siempre ha sido ser lo mejor que puedo ser, ser honesta, ser amable, dar el siguiente paso. Esto es el show business, pones la sonrisa, haces el baile, haces la presentación”.

VER GALERÍA

Es precisamente por el amor que siente en este instante que ha querido realizar un álbum como éste. “Me capturamos en este momento en el tiempo cuando me reuní con el amor de mi vida y decidimos que vamos a estar juntos por siempre. Todo el mensaje del álbum es ‘Este amor existe. Esto es amor real’”, explicó relacionando su nuevo álbum con el momento que está viviendo y la razón por la que eligió nombrarlo en honor a aquella época de su primer compromiso y posterior ruptura.

“Ahora, pienso que el mensaje es, si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te has dado por vencido, no lo hagas. El amor verdadero existe y algunas cosas sí son para siempre y eso es real. Quiero poner ese mensaje en el mundo y eso toma mucha vulnerabilidad”, contó Jennifer. “Es incluso mejor que la primera vez”, confesó Lopez sobre el momento que está viviendo tras, por fin, haberse convertido en esposa de Ben.

Jennifer Lopez comparte los detalles más románticos y los contratiempos de su boda con Ben Affleck

La palabras de Ben que lleva con ella

Después de confesar que durante muchos años pasó por un gran dolor, Jennifer parece estar en un sitio completamente diferente y todo lo atribuye a su amor por Ben. Y como prueba tangible de su relación, el actor mandó poner en el anillo de compromiso: “Not.Going.Anywhere” (no me voy a ir a ningún lado). Esta frase va más allá, pues según narró en la charla, es como empezaron a retomar su relación tras su reencuentro, “Así es como firmaba sus correos cuando comenzamos a hablar nuevamente, como ‘No te preocupes, no me voy a ir a ningún lado’”.

VER GALERÍA