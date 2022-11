'Te soñaba desde siempre', Dulce María al celebrar su cumpleaños 2 de su hija María Paula

Sin duda alguna, la vida de Dulce María tomo un giro muy especial el día en el que supo que se convertiría en madre de la pequeña María Paula. Una noticia que sin duda la llenó de alegría, pues la maternidad era un anhelo que la cantante esperaba poder hacer realidad de la mano de su esposo Paco Álvarez, con quien finalmente ha formado una hermosa familia. Es por eso que, al celebrar el segundo cumpleaños de su primogénita, la exRBD no ha hecho mas que mostrarse agradecida por la oportunidad que ha tenido de experimentar la maternidad al lado de María Paula, a quien le ha dedicado el mensaje más emotivo a propósito de esta fecha tan especial.

A través de su perfil de Instagram, Dulce María compartió un emotivo video en el que mostró algunos de los instantes mas entrañables que ha compartido con su pequeñita, en donde pudimos ver a la cantante cargando en brazos a María Paula instantes después de haberle dado la bienvenida, así como algunas postales con las que ha mostrado lo mucho que ha crecido su bebé. Al pie del clip, la intérprete de canciones como No Sé Llorar e Inevitable escribió un emotivo mensaje para su hija, en el que conmovida le agradeció a su hija por haber llegado a su vida. “Dos años de ser la mamá más afortunada del mundo. Hace dos años llegaste a esta tierra a llenarnos de ternura, de amor, alegría, te soñaba desde siempre, te esperaba, te anhelaba y eres mejor de lo que pude imaginar, eres un ser lleno de luz, de paz, de energía y de amor”, expresó la intérprete.

La orgullosa mamá continuó con su mensaje deshaciéndose en halagos hacia su bebé, mostrándose ilusionada ante el futuro de María Paula, del cual espera ser testigo Dulce María en primera fila. “Lo más a hermoso que tengo, ¡doy gracias a Dios por tu vida! Y le pido que te cuide, te proteja, te bendiga y ¡nos deje compartir la vida muchísimos años! Te amamos eternamente", señaló emocionada.

Dulce María finalizó su mensaje con las palabras más especiales para su bebé, dejando en claro lo afortunada que se siente de experimentar esta tierna etapa de vida de la mano de María Paula, a quien le deseó lo mejor para el resto de su vida. “Eres mi lunita, mi estrella, mi maestra, mi guía, mi hijita linda, aún no puedo creer que te formaste dentro de mí, ahora te veo caminar, correr, bailar, cantar, crecer y ¡vivir! Y no puedo estar más agradecida con Dios por tu vida ¡te amo! Me haces la mamá más afortunada del mundo, me llenaste de fuerza, ¡te amo mi bebita hermosa! ¡Felices 2 años! Que no dejes de soñar y sonreír siempre”, concluyó.

Su hija, un sueño hecho realidad

Para Dulce no ha habido un acontecimiento más importante en su vida que el nacimiento de su hija María Paula con quien soñaba mucho antes de conocerla: “Mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y saber que tengo a alguien con quien compartir todo. La gente no sabe que es lo más grande, porque después de cantar ante millones y millones de personas yo me sentía sola y decía: ‘¿Cuándo voy a encontrar a esa persona?’, entonces para mí es muy importante y por eso tomo las decisiones que tomo ahora. Es uno de mis sueños que eran reales, no impuestos, que estoy realizando, le doy gracias a la vida que lo estoy pudiendo hacer” le confesó la cantante a Yordi Rosado en enero pasado.

