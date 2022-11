El Canelo Álvarez a Messi: 'Que le pida a Dios que no me lo encuentre'

Sin duda alguna, las justas deportivas internacionales como lo es el Mundial de Futbol, suelen despertar la pasión de sus aficionados, quienes movidos por el amor a su país y a su equipo, viven estos eventos con los sentimientos a flor de piel. Prueba de ello ha sido Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ha seguido muy de cerca los pasos de la Selección Mexicana, mostrándole su apoyo en todo momento a través de redes sociales, sobre todo después de la derrota del equipo nacional frente a la selección argentina. Y es que luego de que se hiciera viral un video en el que se puede ver a los jugadores sudamericanos celebrar por todo lo alto su triunfo ante México, y en el que se pareciera que Messi mueve con su pie lo que aparentemente es una camiseta de la Selección Mexicana que se encontraba en el piso, el ‘Canelo’ no tardó en mostrar su indignación en redes sociales ante lo sucedido, a pesar de que la acción del argentino parce haber sido sin ninguna intención.

A través de su perfil de Twitter, el pugilista lanzó varios mensajes en los que se mostró sumamente molesto por la conducta de Messi, algo que no dudó en reprocharle a través de este medio. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, escribió el ‘Canelo’ en un tuit que de inmediato se volvió viral. El deportista mexicano volvió a esta red social lanzando un contundente mensaje a ‘La Pulga’, como es conocido el futbolista por su afición. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, agregó el deportista sin entrar en mayores detalles y solo agregando unos emojis de puños cerrado, una carita de enojo y una llama.

Como era de esperarse, el deportista continuó con sus mensajes, pidiendo en todo momento respeto para México, así como él siempre ha mostrado respeto por las demás selecciones y aficiones, dejando en claro que sus mensajes no van dirigidos a una nación, sino a una persona en específico. “Así como respeto a (la Selección) Argentina, ¡tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mam*** que hizo”, expresó el tapatío. “La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… ¡No seas ton**”, agregó.

Cabe destacar que el ‘Canelo’ siempre ha sido un fiel seguido de la Selección Mexicana, pues siempre les ha mostrado su apoyo. De hecho, tras el partido en el que el equipo nacional cayó ante la Selección argentina, el boxeador secundó las palabras de Miguel Layún, quien a través de redes sociales pidió a la afición no ser críticos con el equipo mexicano y a seguir con el apoyo de cara al tercer partido en este Mundial. “Nos jugaremos todo en el último partido, lo peor que podemos hacer hoy es ¡REVENTAR! Sé que pinta jodido, pero desde aquí solo podemos apoyar”, tuiteó el futbolista mexicano, a lo que el ‘Canelo’ respondió: “Esa es la actitud, Miguel, vamos”.

¿Qué sigue para México?

México se enfrentará el próximo 30 de noviembre a la Selección de Arabia Saudita, un equipo que ha conseguido sus primeros tres puntos al vencer a Argentina durante una jornada anterior. Esto quiere decir que para que el equipo nacional clasifique tiene que ganar este tercer partido y esperar a que Argentina sea derrotado durante su encuentro contra Polonia, pues en caso de un empate, México quedaría eliminado automáticamente del Mundial. Por otro lado, cabe la mínima posibilidad de que México pase a la siguiente ronda por diferencia de goles; aunque la selección nacional tendría que meter como mínimo cuatro goles en su próximo partido y esperar al resultado del juego entre Argentina y Polonia.

