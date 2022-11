Alex Hoyer sobre Danna Paola: 'Está contenta de todo lo que está pasando'

Aunque Danna Paola se encuentra sumamente concentrada en su nueva gira y en sacar adelante todo lo que implica todo su espectáculo, la cantante no la ha pasado del todo bien, pues a la par de todas estas emociones, la intérprete de Oye Pablo ha enfrentado algunas crisis emocionales derivadas del estrés que ha experimentado debido a los retrasos que tuvo el arranque de su tour y al estrés que ha vivido al no poder controlar ciertas situaciones que estaban fuera de su alcance. Sin embargo, una vez echado a andar el tour, las cosas poco a poco se han ido acomodando y Danna Paola parece estar en un mejor momento y disfrutando al máximo de sus primeros shows de la gira XT4S1S. Algo de lo que recientemente habló su novio Alex Hoyer, quien con total sinceridad habló de la salud mental de la también actriz y de cómo se encuentra tras haber dado los primeros conciertos de su gira.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que el guapo cantante no pudo evitar los cuestionamientos sobre el estado emocional de Danna Paola, quien a través de sus redes sociales reveló haber estado pasando por momentos un poco frágiles debido al estrés y la ansiedad que enfrentó en las últimas semanas. En ese sentido, Alex fue muy sincero, asegurando que, por fortuna, su novia se encuentra mucho mejor. “Está muy bien. Mucho más tranquila. Está contenta de todo lo que está pasando alrededor de su gira y los shows han sido una locura”, expresó el intérprete.

Hoyer admitió que Danna Paola no la pasó del todo bien debido a los retrasos que vivió antes de arrancar su gira y a los obstáculos que se enfrentó para poder terminar su show y presentarlo tal y como quería a todos sus fans. “Fue duro. Tuvimos que pensar en hacer limpias de energías y de todo porque la verdad se sentía una energía pesaba”, expresó el intérprete, quien celebró que su novia se encuentre mucho mejor ahora que su gira ha comenzado a tomar forma. “Pero ahora está mucho mejor, creo que era un desborde también de energía de (Danna Paola), esta emoción de estar en su primer tour, su primer Auditorio. Creo que hoy ya lo tiene más controlado. También el show fue una cosa locos poder sacarlo, hacerlo posible. Preparó un show espectacular, entonces, eso lleva tiempo, ciertos factores que se tienen que poner en su lugar para que suceda. Hoy puedo decir que está más cerca de estar así", agregó.

Un trabajo que la empodera

En los últimos años, Danna Paola decidió volcarse en su carrera como cantante y comenzar a hacer música a través de la cual se sintiera representada, después del éxito de su álbum O.K., ahora, Danna se encuentra presentando XT4SIS un proyecto en el que por primera ocasión está al frente de cada detalle: “Es la primera vez que yo estoy produciendo mi show, es la primera vez que me estoy rodeando de gente maravillosa que está trabajando para que esto sea algo increíble, porque para mí, como Danna, como artista, yo quiero darle el mejor espectáculo a mi país al mundo, como mexicana”, le contó la cantante a sus fans en una charla donde se abrió de capa.

A pesar de la serie de eventos desafortunados que ha tenido que atravesar durante la producción de este tour, Danna admitió que no cambiaría nada del proceso, al contrario, es una situación que la está llenando de lecciones: “Está siendo muy complicado hacerse cargo de todo, pero al mismo tiempo me empodera muchísimo estar al mando de este show”, comentó. Esta labor ha llevado al límite a Danna quien, hace unos días, confesó que se estaba sometiendo a mucho estrés: “Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto. Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aun así trato de mantenerme fuerte”, confesó.

