Kim Kardashian se une a Tristan Thompson por una buena causa

La relación de Tristan Thompson con el clan Kardashian parecía haberse fracturado definitivamente luego de que se hiciera público que le había vuelto a ser infiel a Khloé Kardashian y que esperaba un hijo con otra mujer. La situación se complicó aún más, ya que la noticia llegó a oídos de la empresaria apenas unos días después de que se realizó la transferencia de embriones de su segundo bebé, al que ella y el basquetbolista planearon tener por medio de un vientre subrogado antes de que estallara el escándalo de la paternidad sorpresa en diciembre del año pasado. Dichas circunstancias llevaron a la familia a poner sobre la mesa en varias ocasiones la deslealtad del jugador de la NBA e, incluso, Kris Jenner se refirió a él como una “persona que tiene un patrón de mal comportamiento”. Sin embargo, Tristan y su excuñada, Kim Kardashian, han decidido dejar de lado las tensiones para unir fuerzas por una buena causa.

Con motivo de Acción de Gracias, la fundadora de SKIMS compartió una comida con reclusos del Campus Kilpatrick, un centro de detención juvenil de Los Ángeles, lugar al que llegó acompañada de Tristan. Su visita a esta prisión forma parte de las series de acciones que ha emprendido Kim en su camino para convertirse en una exitosa abogada y dirigir su propio bufete, pues ha mencionado que una de sus prioridades una vez que haya concluido la carrera de leyes será defender a aquellos que cree “que han sido condenados injustamente”.

La estrella de la telerrealidad compartió las fotografías de la reunión a través de su cuenta de Instagram. En las imágenes se le ve junto a Tristan rodeada de un grupo de jóvenes, con los que ambos intercambian algunas palabras. “Este año estoy muy agradecida por la gente que he conocido en todas las cárceles del país. Esta semana, Tristan y yo tuvimos una inspiradora cena de Friendsgiving con los jóvenes encarcelados en el Campus Kilpatrick. Estos jóvenes se han ganado su camino a este campamento modelo en Malibú por su gran comportamiento”, escribió en la descripción de su publicación.

Destacó que el momento más inspirador de la velada fue poder conocer los planes a futuro de dichos jóvenes, además agradeció a todos aquellos que hicieron posible el encuentro: “Muchos están en clases universitarias y han hecho grandes cambios en su vida. Mi parte favorita de nuestra cena fue dar vueltas a la mesa y escuchar cuáles son sus sueños y aspiraciones. No puedo esperar a verlos todos hechos realidad. Gracias al personal de las instalaciones (...) Feliz Acción de Gracias a todos los hombres y mujeres que están lejos de sus familias este año. Un agradecimiento especial a Darius, William, Matthew, Tony, Carlos, Daniel, Monte, Matthews, Alan, Kevin, Carlos del Campus Kilpatrick. ¡Los quiero chicos!”.

Por su parte, Tristan expresó su gratitud hacia Kim por haberlo incluido en su festejo. “Estos jóvenes han elegido una dirección positiva para crear cambios en sus vidas. Agradecido por la experiencia. Feliz Día de Acción de Gracias”, comentó. Su aparición a lado de la hermana de su expareja ha dado mucho de qué hablar dado el polémico contexto que los rodea, pero que ambas celebridades han puesto en un segundo plano para centrarse en lo verdaderamente importante y brindar su ayuda a los que lo necesitan.

¿Cómo es la relación de Khloé Kardashian con Tristan Thompson?

La fundadora de Good American ha afirmado que su relación sentimental con Tristan está definitivamente rota, pero que mantiene una convivencia cordial con él por el bienestar de los dos hijos que comparten. “Guardarme todo eso sólo me hace daño a mí, así que lo dejo estar, se lo dejo a Dios”, dijo en la nueva temporada del reality The Kardashians. Aunque dejó claro que no guarda rencores, reconoció que ha sido un episodio muy difícil de superar: “Todo lo pasó con Tristan fue durísimo. Lo más difícil de todo fue aprender a dejar de querer a alguien. Fueron seis años de mi vida y no éramos sólo pareja, éramos mejores amigos de verdad. Encajábamos muy bien”.

