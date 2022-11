¿Santino eres tú? Grettell Valdez sorprende al mostrar lo mucho que ha crecido su hijo

Pareciera que fue ayer cuando Grettell Valdez anunciaba por todo lo alto que se había convertido en madre del pequeño Santino, el hijo que tuvo con Patricio Borghetti durante el tiempo que estuvieron casados. Sin embargo, ya han pasado 14 años desde aquel entonces y el menor, que se ha convertido en el mejor cómplice de aventuras de su madre, ha dejado atrás la imagen infantil que tanto lo caracterizado y ahora luce como todo un jovencito. Algo que quedó demostrado recientemente en las redes sociales de la intérprete, en donde pudimos ver a Santino de lo más guapo posando junto a su mamá, llamando poderosamente la atención por lo alto y grande que luce.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Grettell compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más feliz al lado de su retoño, las cuales fueron tomadas durante la boda a la que asistieron este fin de semana. En las imágenes, se puede observar a la actriz luciendo guapísima en un vestido verde, perfecto para una fiesta al aire libre, posando al lado de Santino, quien al igual que su mamá lució guapísimo en un traje casual color gris, el cual combinó con una camiseta blanca y unas sandalias negras. Y aunque ambos lucieron perfectos para la ocasión, el detalle que nadie dejó pasar desapercibido fue el hecho de que el jovencito luce muy alto, pues incluso ya ha sobrepasado la altura de su mamá, a pesar de que ella llevaba tacones muy altos.

En esa misma publicación, la artista de 46 años habló de cómo es que vive su relación con su único hijo, poniendo en alto la gran complicidad que ha logrado construir con Santino a lo largo de los años. “Sin duda un día de mucho amor los amamos Manolo y Yanick. ¡Que vivan los novios!”, expresó la intérprete en las primeras líneas de su mensaje, para después agradecer a su hijo por ser un gran compañero de vida. “Santino, sin duda mi mejor pareja, qué bien la paso contigo, hijo. Te amo”, finalizó.

VER GALERÍA

Grettell, entregada a su maternidad

Hace unos meses, Grettell sostuvo una charla de lo más amena con la actriz Rossana Nájera, a través de un live que realizó a través de Instagram, en donde habló de algunos aspectos de su vida personal y de la forma en la que vive su maternidad, sobre todo ahora que su hijo se ha convertido en un adolescente. “Siempre me digo: ‘Grettell, tú hijo ya creció, ¡suéltalo!’”. En ese sentido, aceptó que la maternidad es una faceta que diario le da lecciones: “Soy una mujer que día a día voy aprendiendo con él, tengo un hijo, estoy aprendiendo con él, la verdad bendito Dios lo que yo tengo increíblemente construido con Santino es la comunicación, me cuenta todo”.

En esta charla, Grettell le contó a Nájera por qué, en este momento, no hay otra prioridad en su vida más importante que su hijo: “Rechacé un proyecto que estaba increíble, pero era fuera de México, para irme 5 meses y la verdad lo hice correctamente, porque Santino está a anda de volar de la casa. Proyectos hay muchísimos, yo ahorita quiero disfrutar de mi hijo, ahorita no me veo sin él ni una semana”, explicó.

VER GALERÍA