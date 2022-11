De lo más sincera, Irina Baeva revela que no ha comprado aún su vestido de novia

Aunque en los últimos meses el amor de Irina Baeva y Gabriel Soto se ha puesto en duda, debido al tiempo que han pasado separados por motivos de trabajo y a los viajes que la actriz ha hecho al extranjero en solitario, la pareja se ha encargado de dejar en claro que entre ambos no existe nada más que puro amor y que su relación va viento en popa. En cuanto a sus planes de boda, Irina y Gabriel también han aclarado en más de una ocasión que por ahora les es imposible retomarlos debido a la carga de trabajo de ambos, así como a la situación por la que atraviesa Rusia, país que se encuentra en guerra con Ucrania y de donde es originaria la familia de la actriz. Algo de lo que recientemente habló la intérprete en un encuentro con la prensa, en la que con total sinceridad reveló que aún no compra su vestido de novia y que por ahora está enfocada en proyectos personales y profesionales, dejando en claro que todo se encuentra bien con Gabriel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aunque en un principio Irina intentó evitar los cuestionamientos de la prensa, argumentando que no tenía nada que aclarar ni decir, finalmente accedió a platicar con los medios, en donde aprovechó para aclarar nuevamente que todo lo que se ha dicho en torno a su relación con Gabriel no es cierto y que todo se encuentra bien entre ellos. Sin embargo, fueron sus declaraciones sobre su vestido de novia las que llamaron la atención: "No (compré el vestido de novia en España); ¿cuándo fue? No me enteré”, dijo la intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, al ser cuestionada por el ajuar nupcial que usará el día que finalmente le de el ‘Sí, acepto’ a Gabriel. "Creo que no es el momento de hablar de temas personales", agregó Irina.

Ante la insistencia de los medios, Irina quiso terminar de una vez por todas con los cuestionamientos respecto a su relación con Gabriel y expresó: “Está mi pareja grabando, como ya lo saben. Ya se está terminando el año; que creo que es un gran augurio estar terminando el año con trabajo”, finalizó la artista, no sin antes agradecer a la prensa el interés que siempre han mostrado por su carrera y su vida personal.

VER GALERÍA

¿Por qué pospusieron su boda?

En mayo pasado, Irina Baeva dio detalles a la prensa de por qué se pospuso su boda con Gabriel, un evento que tenían planeado realizar en el puerto de Acapulco y que han tenido que reagendar, aunque todavía no tiene nueva fecha para realizarla: “Les voy a contar un pequeño secreto, la boda iba a ser el 14 de mayo ya teníamos todo, estaba programa a hacerse en Acapulco, la verdad es que algo espectacular. Ahorita estamos reprogramando”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy sobre su boda. En aquella charla con la prensa, Irina reveló que ya tiene los dos vestidos de novia que utilizarán para el día en que llegue al altar con Gabriel Soto.

Irina y Gabriel decidieron suspender su boda este año debido a la situación que se desencadenó para los ciudadanos rusos, en cuanto a su libre paso por la Unión Europea, derivado del conflicto bélico con Ucrania: “Se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí y para Gabriel sin que mi familia esté aquí, por cuestiones más que nada de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, el único tema es que antes había un vuelo de Moscú a Cancún y ahorita no lo hay, porque no puede pasar por Europa, porque está cerrado el espacio aéreo, tenemos que buscar rutas alternativas, son siete personas, sí se nos salió un poquito de presupuesto, porque no es muy económico volar a siete7 personas”, detalló Irina quien, recientemente viajó a Rusia para visitar a su familia.

VER GALERÍA