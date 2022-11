Las reacciones de Layún y el Chicharito Hernández tras la derrota de la Selección ante Argentina

Ha sido una tarde gris para la Selección Mexicana, quien este sábado se enfrentó al seleccionado de Argentina, en la que fuera su segunda actuación en el Mundial de Futbol de Qatar 2022. Y es que el equipo nacional no logró superar al sudamericano que se impuso en el marcador con dos goles a cero. Y aunque el futuro de la Selección en esta justa es incierto, aún quedan esperanzas de que se pueda conseguir el pase a los octavos de final, aunque todo depende de la actuación del equipo nacional en su próximo encuentro contra la selección de Arabia Saudita y esperar el resultado del partido entre Polonia y Argentina. Mientras tanto, las reacciones de los exseleccionados no se han hecho esperar, entre ellas las de Miguel Layún y Javier ‘Chicharito’ Hernández, quienes han querido compartir con sus seguidores sus impresiones tras esta dura jornada.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, ‘Chicharito’ compartió un mensaje escrito sobre un fondo negro y letras blancas, en el cual se mostró muy positivo ante el panorama que enfrenta la Selección, pidiendo a la afición no bajar la guardia y seguir apoyando a todos los jugadores que se encuentran dando la cara por México en Qatar. “Todavía se puede, todavía hay muchas posibilidades. Todavía nuestro hermoso país puede clasificar a la siguiente ronda. ¡Sigamos apoyando!”, expresó el tapatío entre emojis de manitas juntas y una bandera de México.

Por su lado, Layún se mostró sumamente consternado ante la actuación del que fuera su equipo en mundiales pasados, al tiempo que defendía la estrategia del director técnico de la Selección, Gerardo Martino, quien ha sido duramente criticado por algunos analistas y expertos en la materia. "Yo sé que para muchos tal vez, por ahí estaba leyendo a algunos comentaristas, poniendo cosas como que se encerró, sacó este o puso a otro, para mí el planteamiento era el correcto, no podías ir a entregarte a Argentina”, expresó el jugador del Club América en un live que transmitió desde su perfil de Instagram.

El futbolista fue un poco más prudente a la hora de fijar una postura frete al futuro de la Selección Nacional en Qatar 2022, por lo que no se arriesgó a dar un pronóstico al respecto. “Vamos a ver qué sucede… No hablo de positivismo, no hablo de si México va a clasificar o no, lo que yo creo es que desde donde estamos solo nos queda apoyar, y después de que termine el Mundial ojalá lo que suceda solo nos lleve a mejorar en muchos aspectos como Selección, como futbol mexicano, de cara a lo que tenemos que alcanzar, porque potencial hay y nivel hay”, finalizó.

¿Qué sigue para México?

México se enfrentará el próximo 30 de noviembre a la Selección de Arabia Saudita, un equipo que ha conseguido sus primeros tres puntos al vencer a Argentina durante una jornada anterior. Esto quiere decir que para que el equipo nacional clasifique tiene que ganar este tercer partido y esperar a que Argentina sea derrotado durante su encuentro contra Polonia, pues en caso de un empate, México y Argentina se disputarían su pase a los octavos de final por diferencia de goles, y cabe destacar que hasta ahora la Selección Mexicana no ha anotado un gol durante el Mundial, por lo que el panorama pinta complicado.