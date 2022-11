Los simpáticos mensajes de Adrián Uribe y Eugenio Derbez para Omar Chaparro en su cumpleaños

El último año ha sido de lo más especial para Omar Chaparro, quien se ha convertido en uno de los presentadores más queridos del público, algo que se ha visto reflejado durante el programa Quién es la Máscara, a la par de que su faceta como cantante comienza a consolidarse gracias al éxito que ha tenido con canciones como Tú Solo Tú y Las Locuras Mías. Por otro lado, a nivel personal Omar no podría estar más, pues recientemente celebró su 21 aniversario de bodas con su esposa Lucy, lo que lo tiene de lo más feliz, pues además sus hijos han comenzado a destacar en el mundo del espectáculo por su cuenta, gracias a su talento y carisma, algo que sin duda heredaron del también actor. Es por eso que al celebrar su cumpleaños 48, el intérprete ha sido cobijado por su público, así como por sus seres queridos, amigos y colegas, quienes a través de redes sociales le enviaron sus mejores deseos y felicitaciones en esta fecha tan especial.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Eugenio Derbez, quien con su muy particular sentido del humor dedicó unas palabras muy especiales para su colega, las cuales acompañó de un divertido video en el que mostró algunos de los instantes que ha compartido con el cantante, y en la que aparecen ambos siempre con una sonrisa en el rostro. "Vienen muchos días, meses y años para ti, Omar... Que sean muchos más", compartió el famoso comediante.

Por otro lado, Adrián Uribe no perdió la oportunidad de enviarle sus mejores deseos a su gran amigo, por lo que a través de su perfil de Instagram compartió una serie de fotografías en las que mostró la gran complicidad que los une, así como la excelente mancuerna que han hecho como amigos y colegas. “Feliz cumple amigo mío. Que vengan muchos años más llenos de bendiciones. Te quiero y te admiro. Eres grande amigo no lo olvides…. (no me refiero a tu edad )”, expresó el intérprete entre emojis de caritas felices y de celebración.

Cabe destacar que un día antes de su cumpleaños, Omar compartió un divertido mensaje en el que pidió lo comenzarán a felicitar desde ese instante, pues hoy estaría celebrando todo el día, por lo que tal vez no podría contestar a todos. “Mañana cumplo años, pero como mañana voy a estar desconectado, por favor tírenme amor y felicitaciones en esta foto, si les da (flojera) sólo pongan corazones. Cumplo 48 por si tenían la duda y los que pensaban que andaba en los 29 años no se preocupen, es una ilusión óptica…”, compartió el también comediante.

El emotivo mensaje de Lucy para Omar

Cómo si se tratara de la primera vez, se dejó ver de loas enamorada de su esposo al dedicarle unas emotivas palabras en las que dejó muy en claro el gran amor que tiene por él presentador y padre de sus hijos. “¡Hoy cumple años mi mejor amigo! Mi cómplice, mi socio, mi coach, mi novio, el papá de la pandilla, ¡el amor de mi vida! Felicidades guapo, estoy orgullosa de todo lo que eres, lo que enfrentas, lo que aprendes, lo que nos cuida… Amo tu magia, tu espontaneidad, tu energía de vida, tus ‘omareadas’ y tu entrega… Que Dios siga derramando dones en tu ser que tú eres digno de manifestarlos, que estés lleno de salud, de paz y de todas las cosas buenas. Que nada te detenga y sigas disfrutando esta aventura llamada vida, qué privilegio compartirlo contigo día a día, toda la vida, el límite es el cielo, ¡sigue haciendo todo lo que te haga feliz amor! ¡Te amamos!”, expresó Lucy conmovida.