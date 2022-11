La gran cena de Salinas Pliego a su equipo en su lujoso yate en Qatar

No hay nada mejor que disfrutar de un partido de futbol en vivo desde un estadio, algo que Ricardo Salinas Pliego tiene muy presente, por ello se ha tomado un descanso de sus compromisos laborales para unirse a la algarabía del Mundial de Futbol 2020 en Qatar, donde se han dado cita incontables celebridades y millones de aficionados del balompié, pues sólo cada cuatro años es posible vivir un evento de tal magnitud. Fue hace casi una semana que el presidente de Grupo Salinas zarpó en su lujoso yate llamado Lady Moura rumbo a las costas de Doha, la capital qatarí. Sin duda, el empresario ha pasado una estancia memorable y para continuar con la celebración organizó una magnífica cena en la que estuvo acompañado de sus familiares, seres queridos, algunos influencers y, por supuesto, el equipo de TV Azteca encargado de la cobertura de la justa deportiva.

El empresario, quien está al frente de uno de los conglomerados más importantes de México, documentó en sus redes sociales la espléndida velada que pasó a bordo de su embarcación junto a Luis Roberto Alves Zague, Christian Martinoli, Jorge Campos e Inés Sainz. “A ver a quién reconocen de la foto, ésta es de la noche anterior, que cené con puro talento que anda por acá en la #FIFAWorldCup”, escribió Salinas Pliego al pie de la fotografía en la que aparecen algunos de los comentaristas principales y miembros de la producción de TV Azteca Deportes.

En la reunión también estuvo El Capi Pérez, que ha sido el elegido para llevar el humor desde Qatar a la programación de la televisora del Ajusco. Aunque lo que más llamó la atención fue la presencia de Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de El Escorpión Dorado. El youtuber, que es un fiel admirador del futbol, no podía perderse el torneo mundialista y estando allá recibió una invitación por parte de Salinas Pliego para cenar con todo su equipo en su yate, el cual adquirió el año pasado y es considerado uno de los 15 más lujosos del planeta.

“Sí llegó, lo pudimos localizar y platicamos un rato”, comentó Salinas Pliego refiriéndose al youtuber, “Ese Alex Montiel es un inteligente y El Escorpión Dorado es un personaje bárbaro, no cabe duda que hay que conocer a la gente para poder juzgarla”. Pero no sólo hubo degustación de platillos, ya que el influencer y el empresario aprovecharon su encuentro para grabar una de las conocidas cápsulas de El Escorpión Dorado Al Volante. Todo indica que la entrevista fue un éxito, ya que el mismo magnate se mostró emocionado de que sus seguidores la vieran: “No se la vayan a perder y no se vayan a tomar las cosas muy a pecho, por lo pronto nosotros ya festejamos, cenamos y nos fumamos unos habanos… como Dios manda festejar”.

Ricardo Salinas Pliego ha recorrido Medio Oriente a bordo de su yate

Antes de llegar a Qatar, el mexicano hizo una parada en las costas de Abu Dabi durante el Grand Prix en donde fue testigo de la carrera de Fórmula 1, que se llevó a cabo en dicho lugar. Una vez instalado en la sede mundialista, se ha dado a la tarea de compartir cada parada de su travesía, desde imágenes en las que se aprecia a Doha desde el océano hasta fotografías de la futurista estructura del Hotel Fairmont, ubicado en la ciudad de Lusail, la misma en la que este domingo la Selección Mexicana se enfrentó a Argentina en un decisivo duelo, del que la Albiceleste salió victoriosa 2-0 sobre el Tri. Como era de esperarse el magnate estuvo en el estadio y no se perdió ningún minuto del partido.

