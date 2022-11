Andrea Escalona presume el cuarto de su bebé

Andrea Escalona prepara los últimos detalles para el nacimiento de su bebé, cuya llegada se tiene prevista para mediados de diciembre, justo a tiempo para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La conductora ya había adelantado que trabajaría hasta la recta final de su embarazo, por lo que será hasta dentro de un par de semanas que dejará el programa Hoy, del que se ausentará alrededor de un mes por motivo de su recuperación. Aunque está muy emocionada de que pronto se convertirá en mamá, poner en pausa su trabajo en el matutino no la tiene del todo feliz, por ello ha grabado algunos especiales que se transmitirán en su sección Mamita Bonita, de esta manera planea continuar en contacto con su público. La presentadora no sólo se ha preparado en el plano laboral adelantando cápsulas sino también ha estado enfocada en la decoración del cuarto de su niño, del que finalmente compartió imágenes.

Asesorada por la experta Luz Blanchet, la futura mamá se ha dedicado estos días a elegir los muebles, las sábanas, la pintura y demás recursos estéticos con los que darle vida a la habitación de su primogénito, al que de cariño llama Churrito mientras ella y su pareja, Marco Estrada, aún siguen en la búsqueda del nombre perfecto. Fue durante la emisión de Hoy que la conductora decidió mostrar paso a paso cómo decoraron la alcoba, esto con el objetivo de brindar algunos tips a los que están, al igual que ella, en la dulce espera.

La idea rectora del diseño fue la naturaleza y las aves, específicamente los patos. Escalona inició por la elección de las cobijas -con ilustraciones de árboles y animales del bosque-, ya que esto facilita la selección de la pintura, así como los adornos, un consejo en el que enfatizó la decoradora de interiores. Como se observa en las imágenes, la estancia se conforma de una cuna, un buró, un sillón blanco y una cómoda tipo cambiador, muebles hechos de madera de roble. En cuanto a las paredes, eligió un tono base cremoso, pero cálido, mismo que la conductora ayudó a aplicar pese a su avanzada gestación.

La hija de Magda Rodríguez demostró su gran habilidad para las manualidades realizando pájaros con pompones azules, plumas y chaquira, también rediseñó unos patitos de hule amarillos, mismos que pegó sobre una tabla de madera con forma de ondas simulando ser un lago. Para darle un toque de color, la diseñadora pintó magníficos árboles verdes, rosas y azules, sobre uno de estos colocó unas cuantas ramas artificiales en las que distribuyó los pájaros azules que hizo Escalona a mano, estos dos elementos le dieron un aspecto tridimensional a las paredes.

La conductora no pudo contener las lágrimas al ver el resultado final y agradeció a Luz Blanchet por el empeño que puso en acondicionar el cuarto de su primer bebé: “Es precioso. Estoy muy sensible, pero no puedo creer verlo así, materializado, con todo tu cariño, con todo el amor que le dedicaste, con todas las horas, el esfuerzo”. Acariciando su baby bump, Escalona le dijo conmovida a su niño: “Para que veas lo que te quiere tu tía”.

La reacción de Andrea Legarreta y Galilea Montijo al embarazo de Andy Escalona

Andres Escalona compuso una canción a su bebé

Con el nacimiento de su Churrito a la vuelta de la esquina, la presentadora confirmó ante las cámaras de Edén Dorantes que su bebé nacerá en México. Asimismo, reveló que compuso una canción para su pequeño: “Todavía no la saco (el tema musical), pero sí le he escrito cosas, sí le canto y sí le hablo”. Recientemente, también se refirió sobre su decisión de hacer públicos los pormenores de su dulce espera y agregó que estaría dispuesta a transmitir su parto.

“Estaría padrísimo que naciera en vivo, a mí la verdad sí me gusta compartirlo, yo toda mi vida crecí con la televisión, con las cámaras, para mí es muy normal, obviamente lo platicó todo con el papá del bebé, que hemos hecho muy buena pareja y también lo tomó en cuenta (...) Respeto mucho la opinión de los que ocultan o no muestran la cara de su bebé, pero por seguridad y todo yo sí creo en mostrar a tu bebé, además tampoco creo en esconderlo”, comentó.

