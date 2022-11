Stephanie Salas y Humberto Zurita dan un paso más en su relación

El amor de Stephanie Salas y Humberto Zurita cada día se fortalece más. Y es que a pesar de que en un inicio intentaron ser discretos, desde que hicieron público su romance la pareja no ha dejado de tener algunos románticos gestos en redes sociales, siempre dejando en claro la admiración mutua que tienen el uno por el otro y que nació muchos años atrás y antes de ser pareja. Y es que Stephanie y Humberto se conocieron hace algunos ayeres, cuando coincidieron en una obra de teatro en la que el actor también era el director y productor, por lo que su amistad comenzó a construirse desde entonces. Es por eso que ahora que son pareja ha llamado la atención de sus seguidores el hecho de que ya estén preparando su nueva colaboración artística, algo que sin duda tiene muy emocionados a todos, pues sin duda verlos a ambos en un mismo escenario es algo que su público quiere ver.

Así lo ha hecho saber Stephanie a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una fotografía promocional de la obra de teatro Papito Querido, de la cual será protagonista Humberto y en la que tendrá una participación especial la nieta de Silvia Pinal. Junto a la fotografía, la actriz escribió: “Subiéndome al escenario con quien más amo”, una publicación en la que etiquetó a su novio, detallando también las fechas y ciudades en las que se presentará como parte del elenco de esta obra.

Como era de esperarse, Humberto no tardó en reaccionar a las palabras de su Salas, pues retomó en Instagram Stories la publicación de su novia, acompañándola de varios emojis de corazones ardiendo, dándole la bienvenida a la compañía, dejando en claro lo feliz y emocionado que se encuentra de poder colaborar de la mano de Stephanie en el teatro, una disciplina que los llevó a conocerse años atrás y a construir una linda amistad que hoy se ha transformado en amor.

La admiración de Humberto por Stephanie

Aunque Humberto conocía a Stephanie desde hace muchos años como compañera actriz, tras este reencuentro donde se dio el amor, descubrió en ella cualidades que no había conocido: “Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, a mí me encantan las mujeres inteligentes”. Hace unos días, durante su visita al foro de Ventaneando, Humberto le contó a Pati Chapoy la gran admiración que tiene por Stephanie Salas como mujer: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, añadió.

En esa misma charla, Humberto admitió estar sumamente feliz con la relación que ha construido de la mano de Stephanie, la cual los hijos de ambas aprueban plenamente. “Estoy muy feliz, estoy muy contento y estoy muy enamorado, entonces dejemos que eso fluya y siga adelante y duré por mucho tiempo, yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo, yo duré con mi mujer 36 años casado”. Aunque está muy contento, no quiso responder la pregunta de si se volvería a casar y explicó por qué: “No sé, no lo creo y no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿sí me entiendes?, no lo sé, no te puedo contestar esa pregunta”, añadió.

