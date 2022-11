Las celebridades lamentan la irreparable pérdida de don Héctor Bonilla

El fallecimiento de Héctor Bonilla ha dejado un vacío muy grande en el mundo del cine, el teatro y la televisión, así como en el corazón de sus familiares, fans, amigos y colegas, quienes consternados han lamentado la partida del querido actor, rindiendo distintos homenajes a su persona y recordando el gran legado artístico que ha dejado detrás de él. Tal y como ha quedado claro en redes sociales, las cuales se han inundado de mensajes de solidaridad para la familia del intérprete de parte de sus fans y de algunos famosos que tuvieron la oportunidad de convivir y trabajar con él.

Una de las primeras celebridades en reaccionar al fallecimiento de don Héctor fue Jacqueline Bracamontes, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él en la película Un Padre no tan Padre. La actriz compartió un sentido mensaje en su perfil de Instagram, en el que lamentó la partida del intérprete. “Tengo el corazón hecho pedacitos con esta noticia. Mi adorado @hbonillaoficial todo México y el mundo entero lloramos tu partida… Pero nos dejaste un legado imborrable. Dejaste huella en todas las personas que te conocimos y que disfrutamos tu trabajo. ¡Nadie me hacía reír como tú! ¡NADIE! ¡Voy a extrañar mucho nuestras pláticas y carcajadas! ¡Te quiero mucho Héctor! Descansa en Paz nuestro patriarca, nuestro Padre No Tan Padre. Sofia, Leonor, Sergio y Fernando, mi más sentido pésame”, expresó la actriz junto a una serie de fotografías en las que se le puede ver al lado del querido actor.

Por su lado, Héctor Suárez Gomís también envió sus condolencias a la familia del fallecido artista, recordando la entrañable amistad que mantuvo en vida con su padre, el icónico actor y comediando Héctor Suárez. “A Héctor Bonilla siempre lo recordaré como uno de los mejores amigos de mi papá, como un profesional ejemplar, por las tantas y tantas veces que lo vi en El Diluvio que viene... Un abrazo GRANDE a Sofía, Sergio, Fernando y Leonor. Descanse en paz”, expresó el también actor”, expresó el actor en Twitter. Pati Chapoy también se unió a la consternación por la partida de don Héctor, por lo que a través en un tuit expresó: “Triste dar la noticia del fallecimiento de Héctor Bonilla. Triste despedir a un amigo. Te abrazo, Sofía. Abrazos a sus hijos y nietos”, comentó la periodista.

Itatí Cantoral se mostró sumamente triste ante la partida de su colega, con quien tuvo la oportunidad de trabajar tanto en teatro como en televisión. “Descansa en paz . Lamentamos el deceso del gran actor y amigo Héctor Bonilla. Te vamos a entrañar. Muere el mejor actor de México”, expresó la intérprete. Por su lado, Cecilia Suárez también se pronunció en Instagram al respecto: “Buen viaje hacia el Gran Misterio, maravilloso Héctor. Serás siempre recordado, actor fantástico”, expresó la intérprete, quien acompañó su mensaje de una fotografía de don Héctor.

La despedida de Héctor Bonilla

Fue su hijo Sergio Bonilla el encargado de confirmar públicamente la muerte del querido actor la tarde del pasado 25 de noviembre. “Después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla”, expresó la familia en un comunicado publicado en redes sociales, en el que además compartieron un mensaje que el intérprete había escrito desde 2004 para que fuera publicado el día de su muerte. El hijo del actor también compartió una canción llamada Testamento, compuesta por su padre para el momento de su partida: “Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces, tenía bien claro qué quería decir este día”, escribió en otro tuit. En esta canción, Héctor Bonilla dice: “Pues bien, mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado, de lo sufrido, de lo disfrutado. Rico he sido, acaudalado, por el caudal de amor que he recibido a cambio del amor que les he dado. Y bien, mis hijos tres, es el momento, me abruman tantas pistas, hasta mis fotos son de puro muerto, los que quedamos sin ningún decoro, disimulamos nuestro deterioro”, se escucha en la primera parte de este tema, que el actor le escribió a sus herederos. “Y una petición, cuando me entierren, si van a ser mis órganos donados, no se avergüencen cuando los entreguen, porque voy a entregarlos muy gastados”, continuó.