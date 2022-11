Con una espectacular fiesta de El Capitán América, El Canelo celebra los 4 años de su hijo

Con la misma pasión con la que gana campeonatos de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez ejerce su paternidad con sus tres hijos. Así como hace unas semanas echó la casa por la ventana con la fiesta de XV años de su hija mayor, Emily, hace unos días, el tapatío celebró por todo lo alto el cumpleaños número cuatro del menor de sus hijos, Saúl Adiel, quien, para este año, quiso tener una fiesta con temática del Capitán América, su personaje de ficción favorito. Siempre pendiente de complacer a sus hijos, ofreció una gran fiesta en la que el protagonista estuvo muy feliz, de acuerdo a las imágenes que el boxeador y su primogénita compartieron en sus redes sociales.

A través de una de sus historias, El Canelo publicó una foto al lado de su hijo quien, para disfrutar de su fiesta, eligió vestirse idéntico a su famoso papá y con una camisa blanca y pantalón negro, posó al lado de quien, sin duda, es su héroe favorito de la vida real: su papá. En la imagen que compartió el tapatío aparece posando con su hijo al lado del pastel inspirado en donde de los personajes más representativos de Los Vengadores, Hulk y el Capitán América. En este especial día, además de la presencia de su papá, el cumpleañero compartió con su hermana mayor, Emily, quien también subió en su Instagram una imagen al lado de su hermanito.

Como suele ocurrir en todas las fiestas familiares, El Canelo quiso complacer a su hijo con una celebración en la que se cuidó cada detalle. Aunque el niño no acudió vestido de superhéroe, como parte de la decoración del lugar en el que se realizó el festejo, se veían varias imágenes del niño, personificando al Capitán América. Hace unos días, el boxeador viajó a la Ciudad de México para concederle una sincera entrevista a Adela Micha, para su programa La Saga donde mostró como nunca su lado más simpático en una ronda de preguntas rápidas en las que, cuando la periodista le dijo la palabra guapo y él tenía que decir un nombre de alguien a lo que respondió sin pensar: “Mi niño el más chiquito”, mostrando un poco del gran amor que tiene por su pequeño.

Para El Canelo sus hijos son prioridad, de ahí que siempre intenta consentirlos, sobre todo cuando de celebrar sus cumpleaños se trata, para muestra, la espectacular fiesta de XV años que organizó para su primogénita, Emily donde los encargados de amenizar la noche fue el reconocido Grupo Firme y Carín León. Durante esta charla, el tapatío aprovechó para aclarar los rumores que comenzaron a circular en redes sociales sobre un supuesto altercado con los artistas que cantaron esa noche, admitiendo que ese día le pidió a dos personas retirarse de la fiesta, pero no a ellos: “Digo, sí corrí a unos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos en especial que no eran de mi agrado, uno tiene que ser cómo es. Yo no los invité, entonces, ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero ver?”, explicó divertido el boxeador.

La próxima fiesta de El Canelo

Tras los XV años de su hija Emily y los 4 de su hijo Adiel, El Canelo alista la fiesta familiar con la que planean terminar este año: los 5 años de su hija María Fernanda. Así como quiso complacer a su hijo Adiel con un festejo de superhéroes, también desea que el festejo de su pequeña sea inolvidable: “El 17 de diciembre, cumple el 28, pero es muy difícil, sí la hemos hecho en esa fecha y sí van, porque la quieren mucho, es una niña muy querida, pero normalmente la gente se va de vacaciones, las fiestas navideñas, por eso la hacemos antes o un poquito después. Va a ser ahí en nuestra casa en Guadalajara. Es de niños, ahora la quiso de Barbie, ahí mi esposa se da vuelo”, le contó El Canelo a Adela sobre el festejo de su niña quien, el año pasado, sopló las velitas de su pastel en un festejo inspirado en La Sirenita.