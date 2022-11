Jennifer, hija de Bill Gates, está esperando su primer hijo

La familia Gates está de fiesta, pues en medio de las celebraciones de Thanksgiving, Jennifer, la primogénita de Melinda y Bill Gates, ha anunciado que se encuentra esperando su primer hijo. Un año después de la espectacular boda que protagonizó con Nayel Nassar, la joven ha elegido este momento para compartir con el mundo la buena nueva, que a decir de las imágenes, llegó hace algunos meses. Ha de recordarse que Jennifer se comprometió en el 2020 con el jinete egipcio y en octubre del 2021 celebraron una espectacular boda en la residencia Gates en Nueva York. Desde entonces, Jennifer había mantenido un bajo perfil y aunque su última publicación en Instagram era de apenas hace tres semanas, gracias a algunos trucos de cámara y con la ayuda de abrigos y bufandas, había logrado ocultar su baby bump que ha debutado este jueves en un par de imágenes que compartió la pareja.

“Agradecida”, fue la única palabra que Jennifer necesitó para dar a conocer esta buena noticia junto a un par de imágenes en las que se le ve posar con un avanzado embarazo desde su residencia en North Salem, Nueva York. En la primera imagen se hizo acompañar por su marido, mientras que en la segunda apareció en solitario. Por supuesto, las felicitaciones no se hicieron esperar y personalidades como Karlie Kloss y Martha Hunt compartieron sus buenos deseos, pero el mensaje más especial llegó por parte de la futura abuela, Melinda French Gates. La filántropa escribió: “No podría estar más emocionada de conocer a este pequeño y ver a ustedes dos convertirse en padres”, acompañado de un emoji en forma de corazón. En su propia cuenta de Instagram, Melinda compartió las imágenes de la pareja con la frase: “Todavía no he dejado de sonreír”.

Quien todavía no se ha manifestado ante esta buena nueva es el empresario, y es que Bill Gates está por convertirse en abuelo por primera ocasión, lo que seguramente ameritará alguna reflexión como las que suele compartir sobre el futuro del planeta. Que si es conocido por este tipo de mensajes, cuando se trata de sus hijos, el fundador de Microsoft suele mostrar su faceta más personal. El año pasado, tras la boda de Jennifer y Nayel, el empresario compartió a través de su cuenta de Twitter: “Jenn y Nayel, es imposible poner en palabras lo feliz que me hace verlos llenos de alegría el día de su boda. Estoy tan orgulloso de los dos por todo lo que han conseguido en sus vidas hasta ahora y todo lo que harán en el futuro juntos”, escribió el empresario.

La historia de amor de Jennifer y Nayel

A pesar de que Jennifer es hija de uno de los hombres más ricos del mundo, se ha abierto su propia carrera tanto en la medicina, como en la equitación, disciplina en la que pudo cruzar su camino con el de Nayel, quien es un talentoso jinete olímpico, que aunque nació en Estados Unidos, creció en Kuwait con padres egipcios. La pareja se conoció en el 2017 y aunque comenzó con una franca amistad, poco a poco las cosas fueron cambiando y en el 2020 llegó el anuncio de su compromiso.

La organización de la boda no fue nada sencilla, en medio de la relajación de las restricciones sanitarias por la pandemia, con Jennifer realizando sus prácticas como médico y Nayel en preparación para las olimpiadas, pero eso no impidió que el gran día fuera uno espectacular. La novia lució un espectacular diseño de Vera Wang de alta costura, y sus padres la entregaron en el altar, dejando sus diferencias de lado después de su comentado divorcio.

