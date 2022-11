El Canelo se sincera sobre los XV años de su hija: ‘Sí corrí a unos de la fiesta’

A un mes de la espectacular fiesta de XV años de Emily, la hija mayor de Saúl El Canelo Álvarez, el boxeador rompió el silencio en torno a los rumores que surgieron tras la celebración en una sincera entrevista para el programa de Adela Micha, La Saga. Luego de que en redes comenzara a circular la información de que el tapatío había corrido a los integrantes de Grupo Firme del festejo, el pugilista quiso aclarar esta situación y puntualizar que dichos acontecimientos jamás ocurrieron, pero reconoció que sí le pidió a dos personas de la fiesta que se retirarán, eso sí, dejó claro que no se trató de los artistas que amenizaron la noche. Con la simpatía con la que Adela conduce sus entrevistas, hizo que el boxeador confesara lo ocurrido en la velada: “Sí corrí a unos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas, ni nada”, comentó divertido.

Siempre curiosa, la periodista quiso conocer la identidad de las personas que no eran gratas en los XV de su hija: “¿A quiénes?”, comentó Adela, a lo que El Canelo respondió: “Corrí a dos en especial que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es”, dijo. El boxeador aclaró que no eran parte de su lista de invitados: “No, yo no los invité, ese es el problema. ¿Por qué voy a estar en la fiesta de los XV años de mi hija con gente que no quiero ver?, pero eso nadie vio, nadie se enteró, ¿por qué?, porque no eran conocidos”, narró el pugilista quien añadió: “Sí, les pedí de la manera más amable”, recordó entre risas el boxeador quien, pocas veces, comparte este lado de su personalidad de manera pública.

El Canelo platicó que, durante la presentación de Grupo Firme en los XV años de su hija, sí hubo un momento en el que la agrupación dejó de tocar, debido a que los invitó a continuar la celebración en una parte más privada de su casa, donde disfrutaron de un after party: “Eran las 5 de la mañana, eran 5, 6 de la mañana y ellos me decían: ‘A la hora que tú nos digas’, les dije: ‘No, ya vamos’. Yo lo dije, porque mi hija había puesto un antro aparte para sus amiguitos, entonces, dije, le voy a dar espacio para que esté ahí con sus amigos y nos fuimos atrás a la cava, tengo una cava muy bonita y ahí la seguimos ya más seleccionado”, explicó. En la cava, El Canelo compartió con los artistas que amenizaron la velada: “Ahí estábamos Carín León y Eduin”, recordó.

Sobre la reacción que tuvo Eduin Caz, vocalista de la agrupación, a los rumores que se viralizaron en redes, comentó: “No, nada de pleito, de hecho, al siguiente día de que salió nos hablamos el Eduin y yo y me dice: ‘No hallan ni qué sacar’”. El Canelo también hizo referencia a las noticias falsas que circulan en la red, en las que se aseguraba existía un video del supuesto desencuentro, una situación que negó rotundamente: “De lo otro, nada, decían que había un video, que lo saquen, ¿dónde está el video?’”, puntualizó el boxeador, quien aprovechó el espacio para hablar del gran éxito de Grupo Firme, resultado de la disciplina, talento y constancia de los integrantes.

Consejo de campeón

Durante esta conversación con Adela, El Canelo reveló el consejo que ha compartido con Eduin Caz quien, como él, se encuentra en los cuernos de la luna: “Yo siempre le digo cuando nos vemos: ‘Siempre van a sacar cosas de ti, porque eres el grupo más importante en este momento, déjalo pasar, mientras tú estés en la cima, así va a ser’”. El boxeador platicó que fue este año cuando comenzó su amistad con el cantante: “Un día fue al gimnasio y ahí entrenó con nosotros, ahí nos hicimos amigos”, recordó. Sobre la personalidad emprendedora de Eduin dijo: “Le va bien, porque se mete en lo suyo, piensa más allá de ser un grupo, su visión va más allá de ser un simple grupo, él quiere otras cosas y por eso le va a ver”, reconoció.