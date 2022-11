Danilo Carrera se ha dado una nueva oportunidad en el amor: 'Estoy muy contento'

Luego de su mediática relación con Michelle Renaud y tras haber tomado la decisión de continuar su camino lejos de la actriz, Danilo Carrera ha procurado mantener bajo completa discreción los detalles de su vida privada, optando por un perfil más discreto. Sin embargo, el actor ha sorprendido a propios y extraños al revelar que finalmente ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, por lo que ha comenzado una relación con una misteriosa mujer de la que no ha querido revelar su identidad, pero con la que se ha dicho sumamente feliz y enamorado.

Así lo reveló durante un reciente encuentro con la prensa, en donde con total apertura decidió compartir algunos detalles de su romance y de la mujer que le ha devuelto la ilusión en el amor, dejando en claro que se trata de alguien completamente ajena al mundo del espectáculo y los reflectores. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, comentó el protagonista de telenovelas como Vencer la Ausencia, en declaraciones retomadas por el programa Hoy, quien se dejó ver en todo momento con una sonrisa en el rostro y lejos de la discreción que tanto lo había caracterizado en los últimos meses.

Eso sí, Danilo se encargó de dejar en claro que seguirá siendo fiel a su decisión de mantener los detalles de su vida privada bajo completa discreción, por lo que dijo, no revelaría la identidad de la mujer que lo tiene con el corazón tan lleno. “Estoy muy contento, he regresado al Danilo de Hijas de la Luna que se guardaba todo para él, creo que es la mejor manera de llevar mi vida privada, las fans ya la ubicaron”, agregó el intérprete.

Habla de su relación con Michelle Renaud

En la misma charla, el actor fue cuestionado respecto al romance que Michelle mantiene con Matías Novoa, el cual confirmaron a través de las páginas de ¡HOLA!, una ocasión en la que el guapo ecuatoriano se encargó de dejar en claro que actualmente no tiene contacto con la actriz, por lo que no sabe mucho sobre este nuevo romance. “No la veo porque no tengo relación, la verdad tampoco estamos en redes sociales. El otro día me pusieron un video, en un show, de ella con su pareja, yo les deseo lo mejor”, expresó.

Sobre la forma en las razones por las que terminó su relación con Michelle, Danilo fue muy claro, sin necesidad de entrar en mayores detalles, dejando en claro que siempre deseará lo mejor para su pareja, a pesar de que sus caminos tuvieron que separarse. “Yo estoy contento, verla feliz, realizada, que encuentre lo que ella busca, de mi parte lo mejor, me alegra que está bien y tiene una relación estable. Le deseo lo mejor, es una gran mujer, nadie es perfecto, y dentro de esas imperfecciones tenemos que encontrar a la persona perfecta para nosotros y no era yo, es seguramente este chavo y le deseo lo mejor”, finalizó el intérprete.