Contundente, Irina Baeva defiende su amor por Gabriel Soto: ‘Nunca tuvimos pleitos’

El amor prevalece entre Gabriel Soto e Irina Baeva, así lo confirmó la guapa actriz de origen ruso, quien una vez más defendió su relación sentimental frente a las especulaciones que tomaron fuerza a lo largo de las últimas semanas. Abierta como siempre a compartir con la prensa, la protagonista de telenovelas explicó que debido a compromisos de trabajo tanto ella como su prometido tuvieron que mantenerse alejados, descartando así que eso sea indicio de alguna ruptura como se dijo. Sin más preámbulo, también reiteró que la armonía sigue siendo la constante en su noviazgo, pues nunca han existido conflictos ni confrontaciones entre ellos como muchos han rumorado, según afirmó.

Amable, Irina concedió una charla a los medios de comunicación durante su asistencia a un evento público, sin olvidar confesar que no pudo asistir al mismo acompañada de Gabriel porque este se encontraba en un asunto de trabajo. Fue así como a pregunta expresa de los reporteros, quienes quisieron saber cómo están las cosas entre ambos, dijo: “Lo único que tengo que decir al respecto es que la única razón por la cual nos hemos podido separar, más bien como no estar juntos, es por la cuestión de trabajo. Yo estuve en Catar, está a muchos kilómetros de México, muy lejos, él está grabando una telenovela, de hecho por esa misma razón el día de hoy él no está aquí conmigo…”, explicó, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Al ahondar en sus palabras, Irina también hizo una reflexión sobre el origen de los rumores ligados a su supuesta separación de Gabriel, una noticia de la que se habló por varios días. “Creo que los medios de comunicación, ahora sí que perdónenme que les eche la bolita, pero trataron de crear la nota donde nota nunca hubo…”, dijo tajante, para luego hacer énfasis en la cordialidad y la armonía que prevalece al interior de su relación. “Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos. Como que alguien echa la bolita, luego alguien más la sigue, entonces ya se hace una bola de nieve y luego le preguntan a uno y no sabes ni qué contestar a tanto absurdo…”, respondió atenta, pasando la página de este episodio del que también Soto ha comentado en ocasiones anteriores.

En la plática, la actriz rusa se mostró muy respetuosa y evitó tocar otros temas, como los ligados a la familia de Gabriel, un aspecto en el que asegura todo marcha de manera favorable. “Lo único que te puedo decir es que nosotros convivimos, todo está bien. Por respeto a todos los involucrados, a los papás de las niñas, a las niñas mismas, es lo único que te puedo contestar…”, dijo la intérprete, quien está feliz pues además atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. Con 30 años recién cumplidos, continúa consolidando su carrera como actriz en Televisa, además de participar en otros proyectos, como recientemente ocurrió con su pasada visita a Catar, la sede de Mundial de Futbol 2022.

¿Emprenderán acciones legales por los recientes rumores?

Recordemos que tanto Gabriel Soto como Irina Baeva han sido de los famosos que no se han quedado de brazos cruzados ante los señalamientos recibidos por parte de algunos medios de comunicación. De hecho, el actor ganó una batalla legal contra una revista, por lo que la actriz fue cuestionada sobre si en esta ocasión piensan proceder de la misma manera ante las afirmaciones que hizo nuevamente tal publicación. “No lo creo, finalmente el tema de esa revista… lo tomamos de (que) es muy chistoso ver como un amigo cuenta todas esas cosas. Híjole, si así fuera mi amigo, pues no es un buen amigo…”, dijo sonriente, para asegurar que tanto ella como su prometido no tiene por qué rendir explicaciones a nadie. “No tenemos que demostrarle nada a nadie. Si ustedes o el público en sus casas nos quieren creer y quieren pensar que estamos juntos, venga, qué bien, muchas gracias. Si quieren pensar lo contrario, pues también está bien. No tenemos por qué estar publicando 24/7 fotos en redes sociales…”, afirmó.

