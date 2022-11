'Sí está bastante delicado', Laura Flores habla del estado de salud de su esposo

Con la franqueza que tanto la ha caracterizado, Laura Flores ha abierto si corazón para hablar del difícil momento por el que atraviesa a nivel personal, debido a que su esposo, Matthew Flannery, se encuentra hospitalizado desde hace algunas semanas. Y es que según ha explicado la actriz, Matthew fue diagnosticado con una rara enfermedad congénita, la cual lo ha llevado a pasar por el hospital en varias ocasiones en los últimos años, con la diferencia de que actualmente su estado de salud se ha visto afectado además por otros padecimientos que lo han puesto en un estado crítico.

Así lo ha revelado la también cantante en una reciente entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, en donde con total sinceridad habló del complicado que atraviesan como familia. “Mi esposo está súper enfermo. No está bien de salud”, reveló la actriz. “De hecho, no es la primera vez. Desde que me casé con él, hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones; esta no es la primera vez. Lo que pasa es que en esta ocasión sí está bastante delicado”, agregó.

Laura ahondó en el tema y explicó cuál es el padecimiento por que el que su esposo ha tenido que ser ingresado a un hospital de Miami, Florida, así como el por qué en esta ocasión su caso se ha complicado. “Sufre de una condición llamada enfermedad común variable de inmunodeficiencia, ¿qué significa esto? Sus glóbulos blancos no son suficientes. Su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, infecciones o virus. Es algo congénito, que viene de familia; la razón se desconoce”, señaló. “Ahora la situación que estamos atravesando es que mi marido tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática y también un problema con el duodeno”, comentó.

Sobre el tratamiento que está recibiendo para hacerle frente a este padecimiento, la actriz explicó que se trata de un procedimiento que debe realizarse de forma mensual y tiene un costo de 7 mil dólares (140 mil pesos mexicanos aproximadamente), dejando en claro que en ocasiones el tratamiento no es suficiente. “Hay tratamientos, una medicina que se pone, como un plasma, para poder subir este nivel de anticuerpos… Y la gammaglobulina, que es lo que se pone, él se pone gammaglobulina animal, a veces no es suficiente… Gracias a Dios en este caso, mi marido tiene un seguro de gastos médicos que so lo da (el tratamiento)”, compartió.

Laura, la fortaleza de Matthew

Luego de ahondar sobre el padecimiento de Matthew, Laura no pudo evitar las lágrimas al hablar de cómo es que ha hecho frente a esta situación a nivel personal, mostrando una entereza ejemplar, a pesar de sus temores, manteniendo viva la esperanza de que todo se resolverá de la mejor manera. “Matthew siempre me dice que soy su fuerza; entonces, él me necesita y tengo que ser fuerte para él”, expresó la intérprete con la voz entrecortada. “Mis hijos lo ven como una imagen paterna, y aunque no es su papá, no les gusta ver a Matthew decaído y sumamente delgado, débil”, agregó la intérprete, quien cerró su entrevista agradeciendo por las oraciones y muestras de cariño que ha recibido a lo largo de este doloroso proceso. “Muchas gracias, porque por primera vez, llega un hombre verdaderamente bueno a mi vida y no quiero perderlo”, finalizó.

