Una nueva contrademanda de Amber Heard

Después de seis semanas de enfrentamientos en la corte de Fairfax, Virginia, hace unos meses se dio el esperado veredicto en la batalla legal por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, fallando en favor del actor en todos sus puntos, mientras que la protagonista de Aquaman solamente tuvo una breve victoria en su contrademanda. Desde que esto sucedió, Heard ha buscado todas las vías legales para desestimar el veredicto e incluso se encuentra en la lucha por una apelación del caso, pero si se pensaba que ésta sería la única batalla legal que sortearía la actriz, se estaba muy lejos de la realidad. Tal como se había anunciado hace un tiempo, dos aseguradoras de la actriz se encontraban enfrentándose con respecto a la cobertura que darían por los daños del caso legal que Amber enfrentó contra Johnny, pero ahora es la misma Heard quien ha contrademandado a una de estas empresas que se niegan a pagar la deuda que se le atribuyó en el veredicto final.

Como es sabido, el jurado del caso de difamación de Depp contra Heard, determinó que la actriz debía pagar 8.3 millones de dólares en reparación de daños a su exmarido -la suma era significativamente mayor, pero se encontraba topada por la ley del estado-. Ante esto, la actriz ha levantado una demanda en contra de New York Marine & General Insurance Co. asegurando que deben hacerse cargo de los costos por el caso contra Depp, a pesar de que la aseguradora ha pedido al juez ser liberada de esta responsabilidad.

Según se sabe, la actriz había contratado una póliza que la protegiera de demandas de difamación, pero la aseguradora apunta a que esta quedó inválida, pues según el veredicto del jurado, la actriz cometió la falta de forma voluntaria, por lo que según la ley de California no tiene que cumplir con el pago -pues en aquel estado las pólizas de este tipo son inválidas si se actuó de forma intencional-. Por su parte, en los documentos obtenidos por TMZ, la actriz argumenta que la póliza que contrató por un millón de dólares para pagar tanto los gastos de defensa como la sanción del veredicto no está sujeta a ninguna condición y, por lo tanto, debe ser pagada.

Una cadena de batallas legales

Este nuevo capítulo en los desencuentros legales de Heard comenzó cuando Travelers Commercial Insurance Company demandó a New York Marine & General Insurance Co. para que cubriera la mitad de los gastos de la defensa de un cliente, que después se sabría era Heard. Hace unas semanas, Puck News revelaba que Travelers habría cubierto el caso de libelo de Heard por 500,000 dólares, mientras que New York Marine cubrió un millón. A pesar de esto, las aseguradoras se enfrentaron entre sí por las posturas que tomaron en el caso. En ese momento, se reportaba que New York Marine quería que se le remuneraran 621,623 dólares que había puesto ya en el caso, porque consideran que los abogados que aportaron fueron dejados fuera de varios asuntos importantes del juicio.

En ese mismo momento, se daba a conocer que Amber se estaba haciendo de un nuevo equipo legal para hacer frente a las aseguradoras, pues ambas querrían quedar fuera del pago que se le tenía que hacer a Depp basándose en el veredicto, algo que como se puede ver ha pasado ya.

Pero, ¿por qué Amber estaría peleando por 1 millón de dólares si debe 8.5? Aparentemente, la actriz está apostando a ganar la apelación que ha ingresado ya en contra del veredicto, lo que podría significar tanto una disminución en la suma total que debe pagar, hasta una eliminación de la misma. Aunque esto parece poco probable, el movimiento actual iría con intención de tener todas las opciones alineadas para dar el siguiente paso ante la resolución de la corte.

