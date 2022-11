Atala Sarmiento se sincera sobre un padecimiento de salud: 'Mi cuerpo me habló a gritos'

Lejos de México, Atala Sarmiento no pierde contacto con el público que la sigue desde que inició su carrera como periodista en TV Azteca, especialmente en las filas del programa televisivo Ventaneando. Desde España, país en el que actualmente radica, suele compartir detalles de lo que ocurre en su vida cotidiana, no solo cuando se trata de dar buenas noticias, pues en ocasiones especiales se ha sincerado sobre ciertas dificultades. Ahora, la comunicadora tomó la decisión de hablar de un problema de salud por el que atravesó, mismo que la llevó a buscar asistencia médica, pues debido a esta situación comenzó a perder fuerzas, algo que además le permitió reflexionar sobre el cuidado y la atención que debe poner en sí misma.

Atala fue transparente al hablar de lo ocurrido con un mensaje a través de sus redes sociales, espacio en el que explicó de manera puntual qué fue lo que pasó. “Hoy quiero empezar la semana compartiéndoles esto que me sucedió hace un mes y medio. Necesité una transfusión de hierro intravenoso porque mi grado de anemia llegó a un punto bastante serio. Me había quedado sin reservas de hierro, en otras palabras, sin fuerzas para seguir adelante…”, explicó Sarmiento en las primeras líneas de su texto, el cual tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes le enviaron buenos deseos y pronta recuperación.

Al profundizar, la periodista expuso la razón detrás de este inconveniente, un episodio que le permitió replantear la manera en que debía continuar poniendo siempre total atención en su estado de salud. “Creo que llegué a este punto porque llevaba mucho tiempo dedicando toda mi energía y fortaleza a arreglar otras situaciones, a componer a otras personas y me olvidé de atenderme a mí, hasta que mi cuerpo me lo recordó. Soy consciente de que mi anemia tenía mucho de emocional y, hasta que mi cuerpo me habló a gritos, entendí que tenía que cambiar el foco de mis prioridades…”, dijo.

¿Cómo se encuentra Atala?

Para dar mayor detalle de su circunstancia, Atala Sarmiento dio algunos vistazos desde el hospital, mismos en los que se le observa recibiendo su tratamiento vía intravenosa. De muy buenos ánimos la conductora también mandó un saludo, siempre positiva y dispuesta a seguir adelante como hasta ahora. “Ahora estoy en plena recuperación, no solo física, me estoy recuperando a mí misma, reponiendo fuerzas y entendiendo que primero tengo que cuidar de mí y así tener fuerzas para todo lo demás. La anemia puede ser un visitante silencioso y eterno. La celiaquía también, tu cuerpo se va envenenando de gluten silenciosamente y empiezas a enfermar. Te acostumbras a vivir con el malestar cuando permanece…”, agregó.

Atala también expresó su molestia hacia quienes no toman en serio esta problemática, pidiendo mayor empatía con todos aquellos que atraviesan por un proceso similar. “Cuando oigo a gente reírse comentando que ‘comer sin gluten es una moda' me dan ganas de reventar. Ser celíaco es una cosa seria, es un padecimiento que puede generar consecuencias serias y delicadas en la salud…”, explicó en otra parte de su mensaje, en el que además quiso puntualizar sobre el cómo se encuentra en estos instantes. “Hoy me siento mejor. Aguanto mucho mejor mis horas en el gimnasio y me voy recuperando. Pongámosle atención a nuestro cuerpo, aprendamos a escucharlo ¡a tiempo! Gracias por su cariño y comprensión, por seguirme en todos mis caminos”, finalizó la comunicadora, quien recibió los buenos deseos de su hermano, Rafa Sarmiento, así como de sus amigos, Pedrito Sola y Juan José Origel, estos últimos con quienes mantiene una estrecha cercanía.

