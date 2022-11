Conmovida hasta las lágrimas, Paola Rojas habla del momento más polémico de su vida: 'Sentía mucha vergüenza'

No es sencillo ser figura pública, sobre todo cuando el entorno personal se ve vulnerado por determinadas circunstancias. Eso lo sabe muy bien Paola Rojas, quien años atrás enfrentó una polémica que la colocó en el blanco de las críticas y los señalamientos. Con entereza, la periodista logró salir adelante, pues su mayor motivación para mantenerse de pie fueron sus hijos, a quienes buscó proteger a como diera lugar. A un tiempo de ese complicado episodio, la también conductora de Netas Divinas se siente segura al compartir sus reflexiones, conmovida hasta las lágrimas pero orgullosa de ser una mujer fuerte, pues asegura que una regla inquebrantable es la de nunca victimizarse, algo que ha cumplido a toda cabalidad.

Como pocas veces, Paola abrió su corazón durante una entrevista concedida a Isabel Lascuráin para su canal de YouTube, espacio en el que no solo habló de su trayectoria profesional, sino también del momento en que su vida personal fue transgredida a raíz de un incidente. Al ser cuestionada sobre la manera en que logró salir avante del problema, confesó: “Establecí mis prioridades y obviamente en primer lugar están mis hijos y todo lo que hice, declaré cuando declaré, decidí cuando decidí, todo fue siempre primero pensando en ellos y lo sigo haciendo…”, dijo la reconocida periodista, quien hoy ha logrado pasar la página y se muestra transparente al hablar de su experiencia.

Por esos días, Paola recuerda que nada le impidió continuar con su vida cotidiana, pues el sentido de responsabilidad y el ferviente amor que tiene por su trabajo, fue parte de ese impulso que la mantuvo a flote. “Fui a trabajar… en ese momento me movilizó la responsabilidad: ‘Yo tengo que ir a trabajar (dije), y creo que no hay pretextos para no hacerlo’. Pero creo que también hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza, sin embargo la sentía, profunda, mucha. No quiero como conectar con eso pero sí sentía mucha vergüenza, mucha...”, confesó conmovida hasta las lágrimas durante la charla, en la que además habló de otro aspecto primordial que le benefició de manera rotunda, por lo cual aprovechó para dar un consejo. “Si hay algo valioso, y que les recomiendo a todos que hagan, a todos y a todas, yo tengo una red de amor muy grande. Mi mamá es importantísima pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá, y sí lo que les diría es que construyan una red de amor, es toda la diferencia…”, enfatizó.

Tras la tempestad, un valioso aprendizaje

Luego del complicado momento que marcó la vida de Paola Rojas, la periodista logró ver la luz cuando supo que más allá de la adversidad contaba con el apoyo primordial de personas importantes en su vida, incluso de quienes no se imaginaba. “Yo descubrí cariño en donde no tenía ni idea que existía, fueron tantas las manifestaciones de amor y de solidaridad de gente con la que de pronto solo había hablado brevemente, pero que me han visto crecer durante muchos años… Fue muy hermoso sentir tantísimo amor, la verdad, descubrirlo, valorarlo…”, dijo.

Por supuesto, hubo otra situación que marcó la diferencia, pues valorarse a sí misma le permitió asumir la problemática con la mejor filosofía. “La verdad es que a mí no me gusta victimizarme, para nada, sobre todo porque sería súper mezquino siendo una mujer tan afortunada. No me gustan los melodramas, me parece que nos han hecho un daño bárbaro, y por eso no me victimizo. Porque si he tenido tanto en la vida, yo creo que lo que toca es ver a un episodio desafortunado como una posibilidad de aprendizaje. Sigo aprendiendo en todos los sentidos. Aprendizaje en términos emocionales, en términos de comunicación, de cómo me enlazo con la audiencia pero me dio algo con lo que quiero trabajar hasta que me alcance la fuerza, me dio una gran empatía con muchas mujeres…”, señaló.

