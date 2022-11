El inesperado reencuentro de los RBD, ahora con Dulce María

Los recuerdos de su época gloriosa como RBD y una amistad que logró trascender más allá de las pantallas, son motivos de gran orgullo para Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Poncho Herrera, quienes cuentan con un ejército de fieles seguidores siempre pendientes de cualquier noticia. Dispuestos a dar sorpresas inolvidables, esta vez los exintegrantes de la famosa agrupación pop, -a excepción de uno de ellos-, se reunieron el fin de semana, a poco tiempo de que se cumplan dos meses de la boda de Maite, quien el 8 de octubre logró convocar a algunos de sus compañeros a la importante cita de su enlace con Andrés Tovar, una ocasión tan comentada que a toda luz dejó ver el gran cariño que los mantiene unidos.

Esta vez, los ídolos de la también telenovela Rebelde mostraron en sus respectivos perfiles de redes sociales las fotografías de la reunión, la cual cobra relevancia porque además estuvo presente Dulce María, quien no pudo asistir a la boda de Maite. El gran ausente fue Poncho Herrera, pero eso no impidió que expresara su felicidad por el inolvidable momento, lamentando también el no haber podido asistir. “Me hubiera encantado acompañarlos, ¡abrazos!”, escribió el actor en los comentarios de la postal que compartió Anahí, quien a través de sus historias dio más vistazos del instante único en el que pudo abrazar a sus entrañables amigos.

Las fotografías que se han viralizado en cuestión de minutos muestran a Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian compartiendo abrazos mientras posan sonrientes a la cámara, instantáneas para el recuerdo que han removido la nostalgia entre sus seguidores, quienes no han parado de regalar miles de “me gusta” a las publicaciones en las que además han comentado lo felices que se sienten de verlos una vez más unidos. A diferencia de otras ocasiones, este encuentro fue muy especial, pues Dulce María se hizo acompañar de su esposo, Paco Álvarez, mientras que Anahí fue de la mano de su marido, Manuel Velasco. En su papel de recién casada, Maite acudió a la cita con Andrés Tovar, enteramente feliz de la etapa por la que transita su vida.

Aunque no hay detalles precisos del motivo principal por el que los ex RBD se reunieron, sí dejaron ver lo mucho que los emociona mantener este fuerte ese lazo afectivo. “Más unidos que nunca”, se puede leer en una de las historias que mostró Dulce María, quien por motivos personales y de trabajo no había podido coincidir con sus compañeros anteriormente. Del mismo modo, Anahí comentó: “¿Si esto no es amor qué es?”. De esta manera, queda claro que más allá del rumbo que ha tomado la vida de cada uno de ellos, prevalece la armonía, siempre dispuestos a seguir dando sorpresas y a complacer a sus fans de alguna manera, como cuando tiempo atrás se reunieron para cantar en un concierto virtual, un episodio que fue muy aplaudido por quienes anhelan verlos nuevamente de regreso.

¿Habrá reencuentro de RBD sobre los escenarios?

Mientras los cantantes disfrutan de la convivencia dentro de su ámbito personal, los fans se han preguntado si sus recientes reuniones son indicio de algún plan profesional entre ellos, como la posibilidad de un reencuentro sobre los escenarios, por ejemplo. Al respecto, Dulce María opinó en días pasados dejando ver parte de lo que tiempo atrás ocurrió. “Ya estábamos a nada de firmar ahora, justo antes de los 2000’s, ya teníamos las fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló, la primera gira que íbamos a hacer. Obviamente otra vez cada quien volvió a agarrar su camino y sus proyectos. Yo más que una gira mundial, como todos están diciendo, que se lograra hacer algo en lo que pudiéramos estar todos, sería hermoso, sería como una explosión de amor y de agradecimiento, de todo para los fans y para toda la generación, sería muy bonito, ojalá se pudiera dar…”, contó en entrevista para Ventaneando.

