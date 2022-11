William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejan ver juntos durante su visita a La Alhambra

Apostando siempre a la discreción, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han mantenido los detalles de lo que sucede en su relación en completa privacidad, sobre todo después de aquel ambiguo mensaje que lanzó el actor en sus redes sociales a inicios de este año, en el que daba entender que su relación de pareja con la actriz había terminado, sin entrar en mayores detalles. Algo de lo que ambos famosos se negaron hablar en el tiempo posterior, dejando en claro que seguirían siendo familia a pesar de las circunstancias. Y aunque por varios meses no se habían dejado ver juntos, todo parece indicar que William y Elizabeth podría estar más unidos que nunca, pues en los últimos días se les ha visto paseando en compañía de otros amigos por varios rincones de España. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando los famosos fueron vistos visitando La Alhambra, en Granada, haciendo eco de este paseo en sus redes sociales, donde finalmente se han dejado ver compartiendo de este increíble viaje, aunque de forma muy discreta y casi imperceptible.

A través de sus redes sociales, William y Elizabeth han compartido detalles de su visita a este increíble complejo arquitectónico, famoso por sus hermosos palacios y jardines, aunque en ninguno de los videos y fotografías que han compartido se les ha visto posar juntos. Sin embargo, ambos actores han retomado publicaciones que se han hecho en páginas de fans en las que se pueden observar tomas más abiertas de la estancia de Levy y Gutiérrez en La Alhambra, en donde los hemos visto formar parte de un mismo grupo, conviviendo entre ellos y mostrándose de lo más sonrientes.

Cabe destacar que hace unos días, ambos famosos también fueron vistos juntos disfrutando de la visita a la localidad de Pesquera de Duero, provincia española de Valladolid, donde recorrieron las bodegas y el viñedo Emilio Moro donde protagonizaron una inolvidable noche bohemia entre amigos, vino y música. Tan discretos como siempre, ni William, ni Elizabeth publicaron nada de esta experiencia en redes; sin embargo, el anfitrión de la velada y presidente de las bodegas, Javier Moro Espinosa, fue el encargado de presumir en su cuenta de Instagram la presencia del galán de telenovelas en este lugar: “Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa @bodegasemiliomoro, al actriz @Willyley, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos”, se lee en el feed el Presidente de Bodegas Emilio Moro.

El misterioso mensaje de William

El pasado 27 de enero, el galán cubano tomó su cuenta de Instagram para compartir un sorpresivo mensaje: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación", decía la primera parte de la publicación que colocó entonces en sus Stories en la que no mencionó explícitamente a Elizabeth ni tampoco la etiquetó. "Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", concluía el texto, en el que el galán de telenovelas agregó además algunos emojis de manos unidas en oración. Este impactante anuncio fue seguido por otro mensaje en el que Levy confesaba estar emocionado por una nueva etapa para él. "Estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida", escribió en inglés sin dar más detalles. Sin embargo, estas palabras sumadas a su publicación previa, inevitablemente fueron relacionadas a su vida personal.

Cabe destacar que unos meses después del revuelo que causó esta publicación, William volvió a tomar sus redes sociales para hacer una tajante petición. "Por favor les pido a la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth", escribió el actor en Instagram Stories. “Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias”, finalizó agregando un emoji de manitas juntas. Por su lado, Elizabeth también ha sido clara en ese sentido, luego de que en una entrevista la cuestionaran sobre su relación con William: “No es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”, comentó la también presentadora durante su participación en el show ¡Siéntese quien pueda!