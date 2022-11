Emocionada, Natalia Esperón celebra el cumpleaños 19 de sus mellizos

Las celebraciones no terminan en casa de Natalia Esperón. Y es que la actriz, que apenas celebraba hace unos días por todo lo alto su cumpleaños número 48, ahora se encuentra de festejo nuevamente por el cumpleaños número 19 de sus mellizos, Mariana y José, a quienes tuvo durante el tiempo que estuvo casada con Pepe Bastón. Una ocasión en la que los jovencitos han sido consentidos por el amor de su famosa mamá, quien a través de sus redes sociales ha hecho eco de esta fecha tan importante y especial para ella, dedicándoles una emotiva publicación, en la que ha mostrado lo grandes que lucen sus hijos.

A través de su perfil de Instagram, la actriz de telenovelas como Corazón Guerrero compartió una linda fotografía en la que se puede observar a los mellizos posar para la cámara de lo más sonrientes vistiendo atuendos de lo más elegantes. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los fans de Natalia, ha sido lo grandes que lucen los cumpleañeros, quienes sin duda han dejado atrás la imagen infantil y convertidos en todos unos jovencitos. Al pie de la publicación, Esperón le ha dedicado unas tiernas palabras a sus pequeños, dejando en claro lo feliz que le hace verlos crecer. “¡Feliz cumpleaños a Machi y José! ¡19 años! Los amo con todo mi corazón. Mis guapos cumpleañeros”, expresó la orgullosa mamá al pie de su post entre varios emojis de corazón.

En otras publicaciones que hizo en sus historias de Instagram, la actriz compartió varias fotografías en las que aparece acompañada de sus dos hijos, en lo que parece ser la fiesta en la que han celebrado los tres su reciente cumpleaños, una ocasión en la que no ha podido asistir su hija mayor, Natalia, quien hace unos meses se casó con su novio José Eugui.

Sus hijos, el mejor regalo de la vida

Más sincera que nunca, Natalia abrió su corazón y habló del papel más importante de su vida, el de mamá, una faceta por la cual decidió alejarse de las telenovelas: “Cuando terminé Agujetas, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, confesó la actriz sobre su retiro temporal de las telenovelas el programa Faisy Nights.

En octubre pasado, Natalia Esperón también concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda con quien habló de los detalles más dolorosos que tuvo que enfrentar durante su retiro, como el sensible fallecimiento de su hijo Sebastián, quien desafortunadamente murió en el vientre, solo un día antes de la llegada al mundo de sus hermanos, Mariana y José. Durante esta conversación, la actriz también habló de la gran relación que sostiene con Pepe Bastón, su exesposo con quien se divorció cuando sus hijos menores tenían apenas año y medio: “Mis hijos sienten paz de ver una relación tranquila. Pero esto no es de la nada, no es de gratis, se construyó entre él y yo, cediendo, conociéndonos, perdonándonos, entendiendo que somos papás de Mariana, José y Tali y que ellos se merecen una relación de papás sana”, puntualizó.

