Paulina Peña comparte nuevos detalles de su boda con Fernando Tena

Fue el pasado mes de septiembre cuando Paulina Peña y Fernando Tena sellaron su historia de amor con una idílica boda en la que se hicieron rodear solo de su círculo más cercano, quienes fueron testigos de este importante momento en la vida de la pareja. Y aunque compartieron en sus respectivas redes pequeños vistazos de lo que vivieron en aquella ocasión, es hasta ahora que la hija del expresidente Enrique Peña Nieto ha querido compartir a profundidad los detalles de su emotiva boda, respondiendo algunas preguntas de sus seguidores y aclarando uno que otro rumor que ha surgido a raíz de su enlace con Fernando, dejando en claro que ambos decidieron tener solo una celebración de lo más discreta e íntima, la cual se llevó a cabo en el Estado de México, dejando en claro que esta fue la única fiesta de su tipo que tuvieron.

A través de perfil Instagram, Paulina pidió a sus fans le enviaran preguntas y dudas que tuvieran respecto a su boda, prometiendo contestar la mayor parte de ellas. Una de esos cuestionamientos tuvo que ver con los rumores que surgieron tras su boda religiosa, los cuales apuntaban a que había tenido una segunda nota en España, algo a lo que la mayor de los hermanos Peña Pretelini respondió con total sinceridad. “Por favor, no crean todo lo que leen. Solo tuve una boda y fue aquí en México, nos casamos aquí con solo la familia y los más cercanos”, compartió Paulina. “Antes de irnos de luna de miel tuve una pequeña cena con mi papá en su casa y fue maravillosa. Mis suegros, mi cuñada, la abuela de Fer, mis hermanos, mi abuela y mi papá. Me llevé mi segundo vestido (de novia) y todo salió maravilloso”, expresó la joven, poniendo fin a todos los rumores.

Otras preguntas que decidió responder giraron en torno a los dos vestidos de novia que lució aquel día tan especial, revelando que todo el proceso de elección y creación fue muy divertido para ella, pues además confió este importante aspecto a personas sumamente profesionales y talentosas. “Fueron dos vestidos, el primero lo hice de la mano de Benito Santos y creo que fue lo mejor. Un trabajo impecable, trato y todo fue perfecto. Miguel y Benito hicieron el vestido de mis sueños”, expresó la intérprete. “Los dos vestidos fueron perfectos. El segundo fue de Angeles Godoy, con quien llevo años de relación y me conoce a la perfección”, agregó Peña al mostrar detalles de ese segundo diseño que lució tanto en su boda en México, como en la cena que tuvo con su familia.

Respecto a la forma en la que vivió aquel momento tan especial de su vida, Paulina compartió: “(Vi a Fernando) hasta el altar y eso me lo pidió él. Estaba muy feliz y sí me confesó que estaba muy nervioso cuando estaba formado para entrara a la iglesia (recibiendo la bendición del padre). Fue una boda muy sentimental, pero de felicidad, y todos estábamos tan felices que claro que todos lloramos en algún punto. Pensé que iba a llorar mucho en los bailes y fue todo lo contrario, felicidad pura”, expresó.

El emotivo homenaje para su mamá

Como era de esperarse, Paulina Peña no dudó en recordar a su madre, Mónica Pretelini, en este día tan especial para ella, por lo que decidió rendirle un lindo homenaje a través de algo que llevó puesto el día de su boda. “(Sentí la presencia) de mi madre y la de todos los que me cuidan desde el cielo. Nos casamos en la iglesia en la que están todos los restos de mi familia y eso fue muy especial. Tanto así, que entré a la iglesia con la canción que tengo con ellos (He lives in you), de la mano de mi hermano. Llevo puesta la churumbela de mi mamá a diario conmigo. Todos estuvieron conmigo ahora y siempre”, finalizó.