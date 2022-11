La romántica felicitación de Paulina Burrola a Muricio Ochmann por su cumpleaños 45

Sin duda alguna, Mauricio Ochmann atraviesa por un momento personal de lo más especial, pues por trabajo no ha parado, teniendo varios proyectos en puerta y otras más por estrenar, mientras que en el lado personal el actor no podría estar más feliz, pues se encuentra completamente entregado a su paternidad y de lo más enamorado de su novia Paulina Burrola. Algo que quedó demostrado durante la reciente celebración de cumpleaños del actor, quien se dejó consentir por el cariño de sus seres queridos y muy en especial del de su amada Paulina, quien no dudó en hacer eco de esta fecha tan especial en sus redes sociales, en donde no dudó en gritar su amor por todo lo alto.

A través de su perfil de Instagram, la modelo compartió un álbum de fotografías, en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Mauricio, así como los retratos que ella le ha hecho al guapo actor, a quien le dedicó unas palabras de felicitación de lo más románticas. “¡Amor mío! Quiero desearte un muy feliz y amoroso nuevo año de vida. Como te dije, eres un gran maestro para todos los que nos cruzamos en tu vida, soy muy afortunada de ser testigo del hermoso ser humano que eres: amoroso, bondadoso, resiliente, amable, valiente y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Te amo con todo mi corazón. (Amo tomarte fotitos y mi carrete está lleno de ti, siempre fan)”, expresó de lo más emocionada.

Como era de esperarse, el actor no tardó en reaccionar a la publicación de su novia, por lo que de lo más emocionado comentó la publicación de Paulina casi de inmediato. “Gracias amor mío, amo tus palabras y amo nuestras fotitos. Te amo”, expresó Mauricio, quien se encargó de remarcar lo mucho que le gustó el mensaje que le dedicó Paulina con varios emojis de corazón.

Por otro lado, el actor también recibió las felicitaciones de sus exparejas y madres de sus dos hijas, María José del Valle, madre de Lorenza, y Aislinn Derbez, madre de Kailani, quienes no perdieron la oportunidad de reconocer la gran labor que ha hecho Mauricio en la crianza de sus pequeñas. “Feliz cumpleaños al mejor ser humano”, compartió María José en una historia de Instagram en la que además adjuntó una linda fotografía en la que se puede ver al cumpleañero abrazando a su hija mayor. Por su lado, Aislinn compartió en sus stories un lindo video en el que se podía ver a Mauricio y Kailani en un tierno momento. “Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo”, fueron las palabras con las que la hija de Eugenio Derbez felicitó a su ex.

El emotivo mensaje de Mauricio por su cumpleaños

Sin duda alguna, Mauricio Ochmann tuvo un cumpleaños muy especial, rodeado de su familia y por supuesto, del amor de sus hijas, y muy en especial de Kailani, quien ayudó a su papá a preparar un delicioso pastel de chocolate, según ha mostrado el intérprete en un video, el cual acompañó de una emotiva reflexión. “Quiero agradecer a todas las personas que hoy están en mi vida, a todas las que ya no están o partieron de este plano y con todas las personas que la vida por alguna razón nos cruzó en el camino. ¡Honro y agradezco desde lo más profundo todas las experiencias vividas!”, expresó.

