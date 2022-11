Así ha sido la historia de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

Hace unos días, Sandra Echeverría abrió su corazón en el podcast Señora Punk, en el que mencionó que ha pasado por unas semanas bastante complicadas debido al proceso de separación que atraviesan ella y Leonardo de Lozanne: “Es lo más doloroso de mi vida, pero mira, creo que también finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar…”, comentó en la sincera charla que tuvo con las conductoras Amandititita, Iliana Rodríguez La Reclu y Tania Zarak. La protagonista de María Félix, La Doña compartió que ha sido un periodo de bajas y altas para ambos tras más de 11 años de una historia en común, la cual comenzó a escribirse cuando los artistas coincidieron en un par de programas de televisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las coincidencias de 'La Doña' y Sandra Echeverría

Gestos, caras y risas... Andrés, el hijo de Sandra Echeverría, y sus divertidas selfies

Sandra y Leonardo cruzaron miradas por primera vez en el 2011 en el programa México Suena, donde la cantante asistió a presentar su primer álbum discográfico, que contiene su éxito La fuerza del destino, en el que unió su voz a la de Marc Anthony. En una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, la actriz contó que desde que conoció al vocalista de Fobia se percató de la especial atención que prestaba en ciertos detalles que muchos otros suelen ignorar: “Me preguntó de mi álbum: ‘¿tú escribiste canciones?’, (le dijo) ‘sí, ocho temas son míos’, entonces muy lindo, porque como buen músico puso atención en quién escribía las canciones, o sea, ese tipo de cosas que no hace cualquiera”.

En el programa tuvieron que realizar un tipo de sketch y el productor bromeó diciéndoles que bien podrían ser la pareja de una nueva telenovela. “El pobre Leo estaba hasta apenado así de: ‘Ya Fox, déjanos en paz’. Se me hizo súper cute, como que nunca pensé que Leonardo de Lozanne de Fobia, rockero, fuera una persona como tímida y tan respetuoso, tan fino”, señaló. Después de ese primer encuentro, Sandra comenzó a seguirlo en Twitter, pero Leonardo no lo hizo, un dato que la actriz recordó con simpatía: “Él no me siguió, hasta el día de hoy se lo sigo cargando, pero bueno voy a tratar de olvidar en este momento ese trago amargo”.

A Sandra le pareció un hombre muy guapo, aunque el flechazo no ocurrió hasta que volvieron a verse en el programa Miembros al aire. Durante la transmisión, ella comentó que iría al concierto de Leonel García, el mismo en el que iba a cantar Leonardo, a lo que ambos acordaron verse allá. Una vez que terminó su participación en el show, el cantante se acercó a Echeverría: “Se sienta a lado de mí, entonces ya empezó la cosa medio tensa (...) Me pidió mi teléfono”.

VER GALERÍA

Al día siguiente ella se fue a Los Ángeles; sin embargo, a partir de ese encuentro Leonardo comenzó a mandarle mensajes de texto. No fue hasta que ella regresó al país que tuvieron su primera cita. “Pasaron meses hasta que le dije que iba a venir a México y me dijo: ‘te invito a cenar’, y me invitó a cenar, me abrió la puerta y me envió flores al siguiente día, o sea, de estos hombres que ya no hay, la verdad, por eso lo elegí… se tardó 5 dates en darme un beso y me gustó eso, dije ‘que bonito que un hombre se tome el tiempo para hacer las cosas bien’”, indicó la intérprete, que también describió a Leonardo como un hombre educado y caballeroso.

La celebración de su boda y el nacimiento de su hijo

A principios de 2014, la pareja anunció que estaban comprometidos y listos para dar el siguiente paso en su relación. “Queremos compartirles que hemos hecho ya oficial nuestro compromiso y Leo de Lozanne y yo nos vamos a casar!”, escribió Sandra en Twitter junto a una fotografía en la que presumía el magnífico anillo que le había dado su prometido.

En octubre celebraron su boda en un exclusivo resort de Palos Verdes, una ciudad ubicada al sur de Los Ángeles (California). La actriz lució un elegante vestido de la marca Inbal Dror durante la espléndida ceremonia, a la acudieron 200 invitados, entre los que se encontraban reconocidas figuras del espectáculo como Jorge Van Rankin, Raúl Araiza y Ludwika Paleta. Cinco meses después, dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé juntos y para septiembre del 2015 los artistas dieron la bienvenida a Andrés, quien actualmente tiene siete años.

En el reciente podcast en el que habló de la separación, Sandra expuso de lo duro que ha sido este proceso: “Me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil”.

VER GALERÍA