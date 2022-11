¿Eva Mendes y Ryan Gosling se han casado?

Aunque Eva Mendes y Ryan Gosling llevan juntos más de 11 años y han formado una hermosa al lado de sus dos hijas, Esmeralda Amada y Amada Lee, hasta hace un tiempo no había indicios sobre alguna boda entre ellos. Sin embargo, hace unos días Eva encendió las alarmas entre sus fans al presumir su más reciente tatuaje, el cual está dedicado al guapo actor y en el que claramente se puede leer: “de Gosling”, por lo que algunos de sus seguidores interpretaron este gesto como una pista de lo que podría haber ocurrido en la vida de la famosa pareja. Por si eso fuera poco, en una reciente entrevista Eva habría confirmado las sospechas de sus fans, luego de referirse a Ryan de una forma en la que nunca lo había hecho, lo que sin duda tiene a todos al pendiente de lo que alguno de los dos podría decir al respecto.

Fue durante una charla que sostuvo Eva con el programa Today Australia, en la que habló sobre el trabajo benéfico que ha hecho de la mano de la organización sin fines de lucro Ronald McDonald House Charities, que Mendes volvió a encender las alarmas entre sus fans al hablar de su familia y en especial del protagonista de películas como La La Land, pues se refirió al actor como su esposo. Algo nunca había hecho y que sin duda no pasó desapercibido para nadie. “Me encanta estar aquí. Todos son increíbles, todos nos dan la bienvenida, ha sido tan hermoso. Mi esposo Ryan está aquí… y nuestras hijas están aquí, la estamos pasando de lo mejor”, expresó la intérprete de la forma más casual.

Aunque para muchos de sus fans esto ha sido una confirmación de que Eva Mendes y Ryan Gosling están casados, lo cierto es que ninguno de los dos actores ha emitido alguna declaración al respecto. Y es que a pesar de ser dos figuras públicas sumamente reconocidas en todo el mundo, han procurado mantener su vida privada al margen de la profesional, por lo que son pocos los detalles que se conocen al respecto sobre su vida de pareja y familiar.

¿Por qué Eva Mendes no comparte fotos con sus hijas o con Ryan?

Aunque Eva suele ser muy activa en su perfil de Instagram, lo cierto es que su feed está plagado de sus mejores fotos y selfies, así como de detalles relacionados con su carrera e incluso con la de su esposo. Sin embargo, prácticamente no existen fotografías en las que se les pueda ver posando en familia o disfrutando de un día común todos juntos. Algo de lo que recientemente habló la actriz en sus redes sociales, al responder a un fan que la cuestionó por la ausencia de postales familiares en sus redes. "¡Hola! Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré sobre ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento", señaló.

En cuanto a su relación con Ryan, quien no maneja redes sociales, la actriz fue un poco más tajante, dejando en claro el acuerdo al que han llegado como pareja respecto a lo que muestran en redes sobre su relación. "En lo que respecta a Ryan y yo, funciona de esa manera entre nosotros: lo nuestro es privado", añadió Mendes, mostrándose agradecida ante el interés de sus fans en sus vidas. "No me importa explicarme algunas veces. Me importan las personas y sus preguntas, así que me alegra contestar con honestidad. ¡Pero gracias por decir gracias!", finalizó.