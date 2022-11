Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebran el aniversario 11 del comienzo de su historia de amor

Sin duda alguna, Claudia Álvarez atraviesa por un momento muy especial en su vida. Y es que la guapa actriz se encuentra disfrutando al máximo de su faceta como mamá de tres pequeños que cada día están más grandes y que son su adoración, mientras que a nivel profesional las cosas no podrían ir mejor, pues se encuentra trabajando en una nueva producción de la que no ha querido compartir mayores detalles y se encuentra a la espera del estreno de otras series. Además, en el tema amoroso las cosas van muy bien, pues Claudia no podría estar más enamorada de su esposo, Billy Rovzar, con quien ha construido una linda relación de más de una década y una hermosa familia. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que la actriz le ha dedicado recientemente al productor, a propósito de su onceavo aniversario del inicio de su historia de amor, en el que ha dejado en claro lo afortunada que se siente de poder compartir su vida al lado de Billy y de la ilusión que le hace seguir escribiendo capítulos a su historia.

A través de su perfil de Instagram, Claudia compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver al lado de su amado Billy, posando en medio de un bosque, con looks coordinados y posando de lo más enamorados. Al pie de la publicación, la intérprete escribió unas emotivas palabras dedicadas a su esposo, con las que celebró que el destino los haya hecho coincidir. “Once años de que nuestras almas se encontraron en esta vida. Mi amor, estamos ante dos números gemelos, ‘11’, números que nos hablan de almas de la misma esencia”, expresó Claudia sumamente conmovida.

Claudia continuó con su mensaje dejando en claro su deseo de continuar compartiendo su vida al lado de Billy durante muchos años más, celebrando todo lo que han logrado construir como pareja y como familia, mostrándose esperanzada ante lo que les depara el futuro estando juntos. “El acuerdo de estar juntos no se hizo en este plano y es por eso que no se puede romper. Levanto mi corazón para brindar por muchos años más de perderme en tus ojos”, finalizó la intérprete, agregando algunos hashtags referentes a su aniversario.

La nueva ilusión de Claudia y Billy

Este sin duda será uno de los aniversarios más especiales e inolvidables para Claudia Álvarez y Billy Rovzar, pues es el primero que celebran en compañía de sus mellizos; Clío y Billy. Los bebés han sido la ilusión de la pareja que se ha entregado de lleno a brindarles amor y cuidados a lo largo de estos meses. Y claro, quien se encuentra feliz en casa es la pequeña Kira, ahora en su papel de hermana mayor, aunque esto ha sido parte de un proceso de adaptación, según han explicado la actriz en otros momentos. “Sí está celosita y tengo que darle también el espacio a ella, jugar con ella, tener nuestro tiempo juntas. Poco a Poco se enoja menos cuando los cargo”, reveló en una charla que sostuvo con sus fans a través de Instagram.

Recordemos que, a lo largo de este tiempo, Claudia ha regalado varios posados junto a sus bebés, dando muestra de lo mucho que han crecido con el paso de los días. De hecho, también ha compartido detalles de cómo lleva esta etapa de su maternidad, en la que ha cambiado su perspectiva en muchos sentidos. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer o quería ver la tele o quería hacer algo, era como: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá, sentía eso, error…”, dijo en redes.