La respuesta de Vittoria Ceretti a Lily-Rose Depp que se ha vuelto viral

Con dos estrellas mundiales como padres, Lily-Rose Depp ha lidiado con los efectos de la fama desde que era una niña, aún antes de decidir que quería seguir los mismos pasos que su familia y dedicarse al mundo del entretenimiento. Su nombre acaparó los titulares durante el proceso legal que enfrentó su papá Johnny Depp en contra de Amber Heard -del que el actor salió victorioso-, una situación a la que se refirió de manera muy cautelosa en los últimos días señalando que cuando asuntos tan personales dejan de ser privados prefiere volcarse en su “jardín secreto de pensamientos” y reservarse para sí su opinión. Profundizando en la conversación con el tema de los nepo babies (celebridades que tienen papás famosos), la actriz habló del impacto que ha tenido en su carrera ser hija de dos reconocidas figuras del espectáculo y de las ideas preconcebidas que tiene el público sobre cómo llegó al lugar en el que está. Tan pronto sus declaraciones comenzaron a circular llegó una contundente réplica por parte de la modelo Vittoria Ceretti.

A diferencia de la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, Vittoria Ceretti creció en una familia con ninguna conexión dentro del medio artístico, de ahí que su perspectiva sobre la industria diste mucho de la que tiene Lily-Rose, tal como expuso en un mensaje que difundió a través de sus historias de Instagram. “Sólo quiero compartir un pensamiento aquí porque puedo hacerlo. Me topé con una entrevista de uno de los ‘nepo baby’, o como sea que lo llamen. Básicamente privilegiados hijas/hijos/primos/sobrinos o lo que sea de algún tipo de celebridad. Déjenme decirles algo: sí, entiendo todo eso de ‘estoy aquí y trabajo duro para lograrlo’, pero realmente me encantaría ver si hubieran aguantado los primeros cinco años de mi carrera”, escribió la modelo italiana, de 24 años.

Ceretti, que ha trabajado con marcas como Dolce & Gabbana, Bvlgari o Fendi, dijo que está de acuerdo que el rechazo forma parte de cualquier carrera, pero que no se vive de la misma manera: “No solo ser rechazada, porque sé que tienes experiencia con eso y puedes contarme tu pequeña historia triste al respecto (aunque al final tú siempre te puede ir a llorar al sofá de tu padre en la villa de Malibú)”.

“Pero, ¿no poder pagar tu vuelo de regreso a casa con tu familia? ¿Esperar horas para hacer una prueba/casting y ver pasar por delante a un ‘nepo baby’, desde el cálido asiento de su Mercedes con su chófer y su amigo/asistente/agente cuidando su salud mental? No tienes ni idea de cuánto tienes que luchar para que la gente te respete. Lleva años, lo que tú obtienes gratis el primer día”, agregó.

Al final de su texto pidió admitir y reconocer el sitio en el que nació: “Tengo muchos nepo-amigos a los que respeto, pero no puedo soportar escuchar que se comparen conmigo. No nací en una almohada confortable y sexy con vistas. Sé que no es tu culpa, pero por favor, aprecia y reconoce el lugar del que provienes”.

Qué dijo Lily-Rose Depp sobre los ‘nepo babies’

Todo inició a partir de una serie de comentarios que hizo Lily-Rose en una entrevista para Elle, en la que afirmó estar familiarizada con el término nepo babies. Respecto a este concepto, la modelo señaló: “Internet parece preocuparse mucho por este tipo de cosas. La gente va a tener ideas preconcebidas sobre ti o sobre cómo llegaste ahí, y definitivamente puedo decir que nada te va a conseguir el papel excepto ser adecuado para el papel”.

Y continuó con su argumento indicando que “internet se preocupa mucho más por quién es tu familia que por las personas que te escogen para los castings. Tal vez pongas tu pie en la puerta, pero todavía lo tienes en la puerta. Hay mucho trabajo que viene después de eso”. Mencionó que para ella es extraño “reducir a alguien a la idea de que sólo está ahí porque es algo generacional. Simplemente no tiene ningún sentido”.

La actriz, que está por estrenar junto a The Weeknd la serie The Idol en HBO Max, puso como ejemplo el caso de un niño que elige ser médico al igual que su padre, aunque aclaró cuidadosamente que de ninguna manera compara su profesión con la de alguien dedicado a la medicina. “Si la mamá o el papá de alguien es médico, y luego el niño se convierte en médico, nadie va a decir: ‘Bueno, sólo eres médico porque tu padre es médico’, es como: ‘No, fui a la facultad de medicina y me formé… Lo escucho mucho más sobre las mujeres, y no creo que sea una coincidencia”.

