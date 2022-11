Después de un mes de no verse, Adal Ramones y su esposa protagonizan un romántico reencuentro en París

Gracias a la apretada agenda de trabajo que ha tenido Adal Ramones en el último mes ha tenido que estar viajando y lo mismo lo hemos visto cumplir con compromisos laborales en España, que en Los Ángeles donde, durante su estancia, hace unos días, el actor se dejó consentir por su hija mayor Paola, quien reside en esta ciudad desde inicios de este año. Durante su encuentro con su primogénita, el comediante dio a conocer que la joven lo sorprendió al llevarlo a cenar con el primer sueldo que recibió como directora de un videoclip musical, en esta visita, Adal también convivió con su hijo Diego, quien también se encontraba en la ciudad. A quien no había podido ver en todo este tiempo había sido a su esposa Karla de la Mora con quien se reencontró hace unas horas en París.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aprovechando que se encontraba en La Madre Patria, Adal viajó a París para verse con Karla de la Mora con quien ha estado disfrutando de los sitios más icónicos de la ciudad: “Después de poco más de un mes de viajar y estar fuera de México veo a mi mujer en París. Este es un bello lugar para encontrarnos. Estar de nuevo juntos es lo más hermoso para mi alma. Necesitaba su voz, su abrazo cálido y su risa que todo lo convierte en maravilloso. Habrá sus opiniones y las respeto, pero estar enamorado y correspondido es lo más gratificante del universo. Te amo Karla”, se lee en el feed del mexicano como descripción de una foto donde aparecen besándose con el enorme reloj del Museo d’ Orsay como telón de fondo.

VER GALERÍA

En las últimas horas, tanto Adal como Karla han estado compartiendo románticas imágenes de este viaje que realizaron como en su época de novios, pues en estas vacaciones no los acompaña su pequeño hijo Cristóbal. Aprovechando la vista de la Torres Effiel, la pareja posó para varias románticas imágenes que han ido publicando en sus perfiles de Instagram en las últimas horas. La última foto que tenían juntos en redes es del pasado 6 de octubre, cuando la pareja estuvo unos días en Nueva York, en aquella ocasión, fue la joven de origen poblano quien le dedicó un sentido mensaje a su esposo: “Gracias por siempre darme mi lugar, por amarme y por complacerme en mis deseos. Eres y serás siempre mi mejor decisión de compañero vida. Te amo y te adoro. ¡Gracias infinitas!”, se lee en el feed de Karla.

Por su parte, en agosto pasado, Adal fue quien le dedicó un romántico mensaje a su esposa quien llegó a su vida cuando menos lo esperaba: “Millones de personas ahí afuera que buscan afanosamente el amor y no lo encuentran y tú apareciste sin que yo te buscara. Esposa mía, mi gran faro, mi timón, mi barco entero”, escribió como descripción de una foto captada en su visita a Costa Rica donde disfrutaron de otro de sus tradicionales viajes de “luna de miel”, juntos. La pareja realizó estas vacaciones para celebrar cinco años de matrimonio, el pasado 6 de agosto: “La vida es hoy, es ahora. ¡Feliz quinto aniversario amor mío!”, escribió Adal en otra publicación. Fue en este 2022 que el actor y su esposa cumplieron una década de haber comenzado a escribir su historia juntos.

VER GALERÍA

10 años de amor

En agosto pasado, la pareja también celebró una importante fecha, se trata del día en que fueron flechados por Cupido, una ocasión que Adal aprovechó para escribirle un sentido mensaje a Karla: “Gracias güera hermosa, han sido unos increíbles 10 años de conocernos y empezar un noviazgo divertido, para convertirse en un matrimonio lleno de cosas buenas. Se han multiplicado las bendiciones al por mayor y la risa; la plática y la construcción de sueños que se realizan no han faltado. Viajes donde jamás dejamos de asombrarnos y donde nos sorprendemos al ver parejas que durante toda la comida no cruzan palabra. Sí, somos unos periquitos parlanchines que jamás dejamos de hablar y hablar. Todos aprendemos de todos, pero me has traído paz y alegría, eres la maestra del zen lifestyle y el positivismo. Apoyas mis proyectos más locos y me dejas mover las piezas de mi tablero, porque crees en mí, gracias preciosa. Te amo y eres mi faro. Siempre a donde sea contigo de la mano”.