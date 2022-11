Maxine Woodside rompe el silencio tras la muerte de su hijo: ‘Lo llevaré eternamente en mi corazón’

A 8 días del lamentable fallecimiento de Alejandro Iriarte, a la edad de 55 años, su mamá, Maxine Woodside rompió el silencio y emitió sus primeras declaraciones a través de un audio dirigido a medios de comunicación y a su público. Aunque la periodista no regresó a su programa de radio, como lo había adelantado su colaboradora, Ana María Alvarado, sí reapareció este viernes ante la prensa para difundir este mensaje en el que pide al público en general respeto a la familia para atravesar el duelo con mucho respeto. Maxine también dedicó unas palabras a la memoria de su hijo a quien, aseguró, lo llevará siempre en su corazón.

Con la misma elocuencia con la que ha conducido el programa Todo Para la mujer por más de 30 años, Maxine expresó en este audio: “A mi público querido, medios de comunicación y amigos: Querido hijo Alejandro, gracias por haberme dado el privilegio de ver la luz con que iluminaste siempre mi vida, ahora, ese brillo lo llevaré eternamente en mi corazón con toda la fuerza de mi amor y profunda gratitud, por habernos regalado la belleza de tu presencia y estoy segura que siempre vivirás en los corazones de todos tus seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar a los que llenaste profundamente de alegría”, se escucha en la primera parte del mensaje.

Por otra parte, Maxine también quiso agradecer a todas las personas que la han buscado para apoyarla en este doloroso momento: “Así mismo, a todas las personas que me han mandado sus condolencias y amor solidario, por la terrible pérdida de mi hijo Alejandro, les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida, muchas gracias nuevamente por tanto amor en el que encuentro consuelo y fortaleza y el mejor homenaje al excepcional ser humano que fue mi hijo Alejandro, agradezco a todos los medios de comunicación, colegas, amigos y a mi público querido, se nos permita vivir a la familia vivir el duelo de manera respetuosa, los quiero mucho y les mando un gran abrazo. Muchas gracias”, finalizó.

Alejandro Iriarte Woodside falleció el pasado 10 de noviembre a los 55 años de edad, una noticia que, de acuerdo con Ana María Alvarado, la periodista fue la primera persona en enterarse del deceso de su primogénito: “Queremos expresar nuestro más sentido pésame para Maxine Woodside por el sensible fallecimiento de su hijo Alejandro Iriarte Woodside a quien, de cariño, le llamábamos Nano. Esto ocurrió el día de ayer, Maxine iba terminando el programa de radio cuando le llamaron para decirle que se sentía mal su hijo”, contó la colaboradora de Maxine en su espacio en el programa Sale el Sol, desde donde enviaron sus más sentidas condolencias a la periodista de espectáculos quien, hasta ahora, no había emitido cometarios al respecto.

Maxine planea su regreso a la radio

Esta semana, Ana María Alvarado contó en entrevista para Chisme No Like, que la titular de Todo para la mujer le expresó sus ganas de retomar sus actividades profesionales: “Ella quiere regresar a la radio, aún con este golpe. Ella es una mujer muy fuerte y ha manifestado que su pasión es el trabajo y no le gustaría estar en su casa y, si Dios le da fuerzas, ella quiere regresar este viernes y sino, la siguiente semana”, reveló. Su compañera de trabajo, informó que poco a poco Maxine ha ido comunicándose con las amistades que le enviaron sus condolencias: “Muchísimos artistas le llamaron, pero en esos días tuvo apagado el celular, ya lo prendió desde el sábado y poco a poco ha ido contestando los mensajes”.