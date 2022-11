El Chicharito y su novia, en su nueva cita sobre una alfombra roja

Desde que Nicole McPherson decidió mudarse a Los Ángeles para estar más cerca de su novio Javier Hernández, El Chicharito, la pareja se ha convertido en asistente imperdible a los mejores eventos realizados en la ciudad, desde estrenos de cintas hollywoodenses, hasta proyectos en los que el mexicano es la estrella como Good Rivals, la docuserie, producida por Amazon Prime, en la que el tapatío participó, tal como lo hicieron otros grandes del futbol mexicano como Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Para su estreno, el futbolista acudió de la mano de su espectacular novia a la alfombra roja en la que, además de mostrarse muy enamorados, derrocharon estilo.

Para esta especial cita en el cine, la pareja confió nuevamente en su fashion stylist de cabecera, Hanna Ferrer, quien se encargó de crear los atuendos con los que brillaron: ella, con un conjunto de saco y pantalón con estampado de flores de la marca Adriana Iglesias, para complementar su look, Nicole recogió su larga cabellera en una coleta y llevó un maquillaje muy fresco, en el que incorporó un delineador azul con el que resaltó la belleza de sus ojos, por último, incorporó un clutch en tono esmeralda que hizo juego perfectamente con el estilo de su traje. Por su parte, Chicharito utilizó un original traje en tono naranja que combinó con una camisa blanca, sin corbata, un detalle con el que le dio un estilo muy casual a su atuendo.

Ambos compartieron una historia en sus cuentas de Instagram de su paso por esta alfombra roja, que se suma a la lista de otras asistencias a este tipo de eventos a los que la pareja se ha convertido en asistente asidua. En los últimos días, Nicole y El Chicharito no sólo se dejaron ver en esta cita de alfombra roja, también acudieron juntos a disfrutar de un partido de Los Lakers, una de sus actividades favoritas ahora que viven en la misma ciudad. Fue la modelo ecuatoriana quien compartió en su feed de Instagram un álbum de esta divertida salida al estadio de básquetbol: “No se ganó, pero se gozó”, escribió Nicole como descripción de esta publicación en la que la vemos feliz al lado del tapatío quien reaccionó a esta publicación con varios emojis de corazón.

Ahora que Nicole y Javier Hernández viven en la misma ciudad, la pareja se ha vuelto inseparable, de hecho, hasta entrenan juntos, tal como lo dejó ver el futbolista en un clip que compartió en las últimas horas en redes sociales, donde se le ve entrenando junto a su novia: “En vacaciones también se entrena”, escribió como descripción de este video donde la pareja da una probadita de la rutina que realiza para mantenerse en forma. Además de ser su mejor compañera a la hora de hacer ejercicio, Nicole McPherson también se ha convertido en la porrista número de El Chicharito a quien le echa porras desde las gradas del Dignity Health Sports Park.

El reciente accidente de Nicole

La semana pasada, la novia del Chicharito compartió con sus seguidores en Instagram detalles del incidente vial que sufrió en Los Ángeles que la dejó sin automóvil: “Hace unas semanas me chocaron muy, muy feo y mi coche fue pérdida total. Donde vivo todos los sitios a los que voy, me quedan muy cerquita, entonces he ido con el scooter eléctrico a todos lados, hasta volver a sentirme muy segura para manejar, decidir qué coche comprar y tal. Si no fuera porque en esa ciudad sí que necesitas coche por lo grande que es me quedaría feliz con un scooter, no saben cómo amo”, escribió en una de sus historias la modelo quien se mostró cómoda con su nuevo medio de transporte.