Sandra Echeverría sobre su relación: ‘Ahorita estamos en una separación’

Durante los más de 11 años que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne han estado juntos, pocas veces la actriz había dado detalles de su relación públicamente; sin embargo, durante su participación como invitada al podcast Señora Punk, la protagonista de El Clon se sintió en confianza para contarles a las conductoras Iliana Rodríguez La Reclu, Amandititita y Tania Zarak, el proceso por el que está atravesando su matrimonio con el cantante. Durante la sincera charla que sostuvieron sobre el tema Los cambios siempre son para mejor, la actriz se abrió de capa y les contó que están pasando por una separación: “Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente, ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien”, reconoció.

Como parte de las dinámicas de este podcast, Sandra fue cuestionada sobre lo mejor y peor que ha vivido esta semana, fue cuando tuvo que hablar del momento más difícil de los últimos que reconoció: “La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras”, dijo. Solidaria con la confesión de Sandra, La Reclu le agradeció por compartir: “Vas a estar bien, te abrazo a la distancia, aquí hemos pasado por esas también”, comentó la locutora.

Sandra reconoció que debido a este momento en la relación han tomado una importante decisión: “Ahorita estamos en una separación, justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil, porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil. Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero mira, yo creo que también finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, es el padre de mi hijo y lo que más me importa es que él esté bien y que finalmente nosotros también estemos bien”.

La actriz reconoció que lleva ya un tiempo pensando en el rumbo que tomará su relación: “Llevo como un mes de estar pidiendo señales a la vida, de esas veces que dices: ‘Por favor, mándame una señal si estoy tomando la decisión correcta o no’, y me ha pasado que sí me han llegado mis señales”, reconoció. Sandra añadió: “Creo que sí es el momento ya de tomar una decisión para el bien de los dos, entonces, en ese proceso estamos y sí, no ha sido nada fácil. Tenemos bajas y altas todo el tiempo, cuando pasa uno por esto”, admitió la actriz quien se mostró muy optimista ante el cambio de dinámica familiar que implicaría una separación definitiva.

Una lección de fortaleza

La actriz reconoce que esta situación la ha hecho encontrar una fortaleza para seguir adelante a pesar de la situación: “Ahora estoy viendo lo difícil que es agarrar esta fuerza de, de repente, amanecer deprimida y aun así ponerle su uniforme y llevarlo al camión y seguir adelante, a pesar de que te estás muriendo por dentro, porque es un dolor que tienes en el estómago que no se quita y yo esperó que se quite con el tiempo, pero salir adelante a pesar de eso está muy cañón. Pero creo que también cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas”, finalizó.