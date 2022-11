'De repente te pierdes de cosas para ti, personales', José Eduardo Derbez sobre su adicción al trabajo

Si por algo se han destacado todos los Derbez, es por ser una familia muy trabajadora. Algo que sin duda han aprendido muy bien del patriarca del clan, Eugenio Derbez, quien apenas sale de un proyecto cuando ya se está embarcando en otros tres. Sin embargo, en ocasiones la carga de trabajo les ha impedido disfrutar de momentos muy especiales en familia o perderse de fechas importantes. Algo que le ha sucedido a José Eduardo Derbez en más de una ocasión, pues el actor ha reconocido ser un tanto adicto a su trabajo.

Así lo reveló el intérprete durante un encuentro con la prensa, en donde de forma muy abierta habló de lo mucho que disfruta trabajar y participar en varios proyectos a la vez, algo que admitió pudo haber aprendido de su famoso papá, quien se ha caracterizado por estar siempre activo e inmerso en su carrera. “Puede ser que se herede (la adicción al trabajo) o puede ser que tú también creces viendo eso o no sé, a mí me encanta mi trabajo, pero puede ser por ahí también”, expresó el actor en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

En ese mismo sentido, el actor reconoció que debido a la gran carga de trabajo, ha resentido los estragos de tener una agenda repleta de compromisos, sin embargo, considera que a través del trabajo ha logrado consolidarse como artista, por lo que no se arrepiente de los sacrificios que ha tenido que hacer por conquistar sus sueños. “Por ejemplo, no tienes tiempo para tus seres queridos, de repente te pierdes fechas importantes, pierdes cosas personales, para ti, o la relación de pareja”, comentó. "Es como un remolinito, cada vez te vas metiendo más ahí y vas agarrando más cosas y de repente abandonas otra, pero que es una carrera que vale mucho la pena”, agregó convencido.

¿Seguirá los pasos de su papá en Hollywood?

Si bien, José Eduardo Derbez está muy orgulloso de todo lo que ha conseguido su papá a lo largo de su impecable trayectoria -como lo fue su reciente triunfo en los Oscar-, y ha heredado de él la gran pasión por su trabajo, el joven actor no tiene entre sus planes seguir estos mismos pasos, pues está contento y satisfecho con lo que ha conseguido en sus años de trayectoria, por lo que le gustaría seguir creciendo en ese mismo sentido. "Creo que cada carrera es diferente, yo manejo la mía muy diferente a la de él, creo que estoy haciendo las cosas bien, trabajando mucho y esforzándome mucho", expresó en una reciente entrevista con el programa Sale el sol.

De hecho, en febrero pasado, el joven actor reveló que está muy feliz en México, y por ello ha sido el único de los Derbez que no ha buscado instalarse en Estados Unidos. "No soy muy fan de allá… Nada de allá me gusta. A parte, te soy sincero, México a mí me da todo, no tengo por qué irme a buscar a otro lado nada…”, dijo en una charla con Karla Díaz en su canal de YouTube Pinky Promise, en la que también estuvo su hermano Vadhir. “Creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría yo no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa…”, expresó.