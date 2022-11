Juan Soler revela que pasó tres días en la cárcel y que su papá fue quien lo entregó

A lo largo de su trayectoria, Juan Soler ha demostrado ser un hombre de familia, siempre apegado a los valores que sus padres le inculcaron durante sus primeros años de vida, poniendo en práctica cada uno de ellos en su día a día. Algo de lo que habló durante una de sus intervenciones en el programa Sale el Sol, en donde con total sinceridad reveló que durante su juventud llegó a pisar la cárcel luego de haber sido partícipe de una riña en un centro nocturno, conducta que no fue tolerada por su padre, don Juan Valls, quien consciente de la situación que enfrentaba su hijo, decidió entregarlo a las autoridades.

La revelación del guapo conductor se dio en medio de un debate organizado en el matutino de Imagen Televisión, durante el cual se le pregunto a varios de los conductores que qué es lo que harían en caso de que sus hijos cometieran un delito. Como era de esperarse, la respuesta de Juan fue contundente, recordando aquella vez en la que su progenitor decidió entregarlo a las autoridades, con la finalidad de que su hijo se hiciera cargo de las consecuencias de sus actos. “Haría lo que hizo mi papá que fue demandarme", expresó el también actor tras escuchar la pregunta, dejando un tanto atónitos a sus compañeros, quienes movidos por la curiosidad quisieron saber más al respecto.

Tras su tajante respuesta, Juan ahondó más en el tema, relatando en pleno programa cómo fue que sucedieron las cosas en aquel entonces y la razón por la que su papá tomó la drástica decisión de denunciarlo. "Fue un acontecimiento desafortunado porque en un bar le puse una (golpiza) a un cab…”, explicó. "Resulta que este señor agredió a mi hermano, (lo defendí) pero luego me acusaron de abuso en la legítima defensa porque tenía que haber pegado una vez y no 160 como le pegué. Terminó en el hospital el señor, no estuvo bueno”, reconoció Soler sumamente apenado.

El actor relató cómo fue que su papá tomó la decisión de entregarlo a las autoridades sin que él sospechara algo, pues de forma muy casual le pidió que se subiera con él al auto, sin revelar los planes que tenía. “Estuve detenido tres días completos", señaló Juan. "Me dijo: 'Ven, súbete al coche'”, recordó el protagonista de telenovelas como Cañaveral de Pasiones. “’¿A dónde vamos pa?', le dije. 'Ya vas a ver a dónde vamos' y me llevó a la comisaría y dijo: ' Mi hijo fue el que hizo esto'".

Agradecido con la lección que recibió de su padre

Más allá de reprocharle a don Juan el que lo haya hecho pasar tres días en la cárcel, Juan Soler se ha mostrado agradecido por la forma en la que su papá le hizo ver su error y a hacerse cargo de sus problemas, sobre todo cuando se trata de situaciones tan delicadas como la que vivió aquella ocasión. “Me encantó que lo hiciera, la verdad, no está bueno (encubrir a alguien culpable)”, agregó Soler, dejando en claro que en caso de ser necesario, él haría lo mismo que hizo su papá.

