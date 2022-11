Desde Turquía, Claudia Martín presume su radical cambio de look

En medio de las vacaciones de ensueño en Tuquía que está disfrutando Claudia Martín junto a su novio, el también actor, Hugo Catalán, la protagonista de Los ricos también lloran sorprendió a sus seguidores la someterse a un radical cambio de look para el que se tuvo que despedir de la imagen con la que protagonizó el melodrama que lanzó a la fama a Verónica Castro, en los años 70. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video del proceso de transformación al que se sometió para sumarse a la tendencia del corte bob asimétrico al que recientemente también se unió Ana Brenda Contreras. En el clip que compartió la actriz se aprecia como le dijo adiós a la característica melena con la que la hemos visto en sus últimos proyectos en la televisión; sin embargo, demostró que estaba lista para este cambio que, por cierto, le sienta de maravilla.

Además de la oferta gastronómica de Estambul, la actriz quiso probar el talento de los estilistas de la región: “Una noche en Turquía decidí cortarme el pelo, ¿les gusta?”, escribió Claudia en su feed de Instagram donde compartió este videoclip donde se mostró muy feliz con el resultado de este cambio de look con el que le dio un giro total a la imagen que le conocíamos. Como era de esperarse, esta publicación provocó la reacción positiva de más de 30 mil de sus seguidores, entre ellos, varias amigas del medio como la actriz Kimberly Dos Ramos, Gala Monte, Laura Carmín y Jimena Pérez. En el video se aprecia que, mientras a Claudia le realizaban este corte, Hugo Catalán, su novio, la esperaba emocionado.

En este clip de su cambio de look, llama la atención lo espectacular que luce su cabello que desde el inicio de su carrera es uno de sus rasgos más característicos. En ese sentido, el año pasado, Claudia compartió en entrevista para el programa Hoy algunos consejos de cómo cuida su melena para que siempre luzca sana: “Cuando no estoy grabando, ni estoy en proyecto, procuró no hacerle muchas cosas, a menos que sea algo muy específico. Me pongo ampoyetitas, hay unas que venden con aceite de almendras, esas me encantan. Si vas a usar tensa, la plancha o secadora, hay que usar protector térmico, sobre todo las puntas, yo por ejemplo tengo el pelo súper delgadito, entonces se me abren poquito las puntas y sí es importante”.

Claudia también dejó con la boca abierta a sus seguidores al mostrarse sin gota de maquillaje, dejando claro que es poseedora de una belleza natural impactante. Durante el reportaje que realizó en el matutino donde compartió sus tips para mantener una cabellera saludable, también compartió dos consejos para lucir una piel luminosa como la de ella: “El más importante, creo yo, es desmaquillarnos por la noche, usar algún aceitito, lavar tu cara, con eso ya tu piel va a descansar súper bien y es muy importante el bloqueador, de verdad, aunque estemos en interiores hay que usarlo. Esos son mis dos consejos que les doy”, puntualizó Claudia quien ha estado disfrutando de Turquía en su versión más natural.

Unas inolvidables vacaciones turcas

En los últimos días, Claudia Martín ha estado compartiendo varias fotos del recuerdo de su visita a Turquía, donde se ha dejado enamorar por ciudades como Estambul, donde ella y su novio aprovecharon la belleza arquitectónica para posar: “Postales de Estambul. Es una hermosa ciudad llena de magia, historia, cultura y gente maravillosa. Amor y Paz para este lugar”, se lee en el feed de la actriz. En otra publicación, luciendo ya su cambio de look, escribió: “Gran bazar. Uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo, estoy enamorada de sus colores, olores y sabores”, debido a que en la mayoría de fotos aparece junto a Hugo Catalán, el actor escribió en todo de broma: “¿Y ese turco que te encontraste?”. La pareja se está divirtiendo tanto que incluso realizaron un cortometraje, protagonizado por ellos, muy en el tono de las famosas telenovelas turcas.