'Ya no sé nada de Luis Miguel', el Burro Van Rankin revela por qué ya no quiere hablar del cantante

Una de las amistades más entrañables que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin logró construir durante su adolescencia y juventud, fue la que tuvo con Luis Miguel. A pesar de esto, el presentador y el cantante se han ido distanciando con el tiempo, quedándose solo con los recuerdos de aquella cercana relación que sostuvieron durante sus años de juventud. Y aunque en 2018 tuvieron un acercamiento y todo parecía estar dispuesto para que ambos famosos retomaran su relación, los amigos nuevamente tomaron caminos separados, por lo que el presentador ha tomado la decisión de cortar por lo sano y desvincularse del cantante. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en donde pidió que no se le volviera a preguntar por ‘El Sol de México’, dejando en claro que pese al cariño que aún tiene por el artista, no está dispuesto a retomar su amistad con él.

Así lo señaló el también actor durante una charla que sostuvo con diversos medios de comunicación, en donde con total sinceridad habló del por qué ya no quiere hablar más de Luis Miguel, agradeciendo a los medios el hecho de que siempre sean tan amables con él, pero destacando el hecho de que ya no está dispuesto a hablar sobre la vida de su examigo. “Yo siempre contesto todo, soy amable porque son amables conmigo, pero siempre preguntan cosas de esas y me da (flojera)”, dijo el conductor de lo más relajado, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “A Luis Miguel no lo veo hace años, para dejarlo claro”, agregó.

El protagonista de la serie 40 y 20 ahondó más en el tema y sin entrar en mayores detalles, explicó el por qué ya no quiere ser vinculado con el famoso intérprete. “Fue amigo mío, muy amigo mío, 22 años sin vernos, nos volvimos a ver en la cena de la temporada 1 (de Luis Miguel, La Serie), fue una amistad maravillosa volverlo a ver, gente que admiro, respeto, (nos morimos) de la risa cuando nos volvimos a ver hace 2 años y medio”, comentó Van Rankin. “Pero otra vez volvió a cambiar, a ser el mismo de siempre, y ahí ya me dio (flojera)”, expresó tajante.

Fue entonces cuando el presentador se encargó de dejar en claro que por ahora ya no tiene ningún tipo de contacto con el intérprete de canciones como La Incondicional, por lo que nuevamente volvió a pedir que ya no le pregunten nada sobre él, pues realmente no sabe nada sobre la vida actual del cantante. “Ya no sé nada de Luis Miguel, así que ni me pregunten nada, no sé porque no le hablo… Yo lo estimo y lo admiro, tengo grandes recuerdos de él. Por tal motivo, yo no puedo hablar mal de una persona que quise y admiré muchísimo”, señaló. “Decidió tomar ese camino, que a mí se me hace equivocado, por lo tanto, yo no le puedo decir a alguien ‘Háblame...’. Si viví 22 años sin él, puedo vivir 70 más”, finalizó.

¿Por qué se dio su distanciamiento?

Durante una entrañable charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Youtube, Van Rankin reveló de lo más sincero la razón por la que decidió alejarse de forma definitiva de su gran amigo. Y es que según contó, luego de su reencuentro en Acapulco, donde celebraron el estreno de la serie inspirada en la vida de Luis Miguel, el cantante y el comunicador comenzaron a frecuentarse y aunque todo comenzó a marchar de maravilla, ocurrió algo que pudo haber dado pie al nuevo distanciamiento entre ambos, según explicó a lo largo de la conversación. “Me dio su gafete otra vez de all access (acceso total), fui a verlo al Auditorio, me dice: ‘Preséntame a tu mujer’, y le enseñé las fotos de mis hijas, y le daba mucha risa Magda. Le dice Magda: ‘Oye Micky, una foto’, y le dice (Luis Miguel): ‘Claro que sí’. Saliendo de ahí Magda me dice: ‘¿La puedo subir?’ Y se armó un (problema), entonces es ahí donde dije: ‘Ya qué (flojera) la relación. Yo paso’…”, dijo en tono tranquilo y de lo más relajado. Al mismo tiempo, Yordi no dudó en preguntarle si ya no se llevaba con el cantante, a lo que él respondió negando con la cabeza: “Otra vez no”, dijo.

